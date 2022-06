ÖVP: Pressler geht selbst ins Rennen

Die ÖVP geht es langsam an. Scheibchenweise präsentiert Spitzenkandidat Florian Kamleitner seine Mannschaft für die Gemeinderatswahl am 4. September. Der neueste Zugang im "Kompetenzteam": Hans-Peter Pressler, seines Zeichen Pressesprecher im ÖVP-Landtagsklub und Medienbeauftragter der Stadtpartei. Der 37-jährige Familienvater soll sich für die Vereine und den Sport in Krems einsetzen.

Fußball ist Presslers Leidenschaft

Erfahrung hat der Medienprofi in beiden Bereichen. 2016 gründete Pressler den Inklusionssportverein Special Needs Krems-Wachau, der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ein sportliches Betätigungsfeld bietet. Fußball ist seit jeher die Leidenschaft des Diplom-Ingenieurs mit Abschluss von der Universität für Bodenkultur. Pressler spielte als Torhüter unter anderem für den Kremser Sportclub und den SV Rehberg. Seine Karriere als Pressesprecher führte ihn von der Energie- und Umweltagentur des Landes über Natur im Garten zum Landtagsklub der Volkspartei. Bis 2015 leitete er zudem das Sportressort der Kremser NÖN.

Wunsch nach Padel-Tennis-Plätzen

Sein Credo: "Die Vereine bestmöglich zu unterstützen, ist eine Investition in ein gesundes Stadtleben." Verbesserungsbedarf ortet Pressler in der sportlichen Infrastruktur: "Dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene in andere Gemeinden ausweichen müssen oder, dass Kremser Vereine mit Kapazitätsproblemen zu kämpfen haben, ist einer Stadt wie Krems nicht würdig." Konkreter Vorschlag: Die Schaffung eines öffentlichen Beachvolleyballplatzes, Fun Courts und von Padel-Tennis-Plätzen in Innenstadtnähe, etwa auf dem Areal des ehemaligen Stadtgartenamts.

