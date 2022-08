Florian Kamleitner: „Betonierpolitik ist der Stadt entglitten“

Werbung

NÖN: Sie sind als unbekannter Kandidat ins Rennen gegangen. Wie wichtig ist der Bekanntheitsgrad auf lokalpolitischer Ebene?

Kamleitner: Mittlerweile ist der Bekanntheitsgrad meiner Person sicherlich gestiegen. Der Bekanntheitsgrad ist wichtig, weil man dann leichter ins Gespräch kommt. Die Leute reden einen dann eher auf offener Straße an. Das passiert jetzt auch schon bei mir, und das ist auch das Schöne, weil viele gute Gespräche zustande kommen.

Sie gelten als Kandidat der Lades-ÖVP. Wie frei sind Sie in Ihrem Tun?

Kamleitner: Ich bin Kandidat der Liste Volkspartei Krems – Team Florian Kamleitner. Mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich mit dieser Liste für Krems in die Wahlauseinandersetzung gehe.

Sie bekommen also keine Kommandos von oben?

Kamleitner: (lacht) Kommandos von oben bekomme ich nur hier, weil meine Frau im ersten Stock ist.

Sie sind politisch weitgehend unerfahren. Bürgermeister Resch hat 20 Jahre Erfahrung in der Lokalpolitik. Was können Sie besser als er?

Kamleitner: Was ich auf jeden Fall mitbringe, ist meine berufliche Erfahrung. Ich habe eine Drehscheibenfunktion zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Das ist genau das, was ich in der Kommunalpolitik benötige: die unterschiedlichen Interessen miteinander zielorientiert und zeitnah zur Umsetzung bringen. Das hat es in den letzten zehn Jahren nicht gegeben.

„Es war nie die große Politik der Volkspartei, Bäume zu fällen!“: Florian Kamleitner will mit dem „Betonierer“-Image seiner Fraktion aufräumen. Foto: Leneis

Das beantwortet die Frage nicht wirklich …

Kamleitner: Wir treten als Team an. Wir haben in den letzten Monaten Kandidaten aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen präsentiert. Das ist die Kraft, die wir jetzt auf die Straße bringen. Krems braucht keine Einzelkämpfer, Krems braucht ein kompetentes Team. Ich bin ein Teamplayer, und mit meinem Team sind wir die bessere Option.

Seit 2021 fährt die ÖVP gegen die SPÖ einen Konfrontationskurs. Sie haben zuletzt auf einen anderen Stil gesetzt. Goutieren Sie die Attacken?

Kamleitner: Vizebürgermeister Martin Sedelmaier hat in den letzten Jahren verstärkt auf Bereiche aufmerksam gemacht, wo Stillstand herrscht. Meine Aufgabe ist, dass ich neuen Schwung hineinbringe. Die Stadtregierung ist Rot-Rot. Wir bieten neue Ideen und Lösungen an, die wir auch umsetzen.

In der Zeit der ÖVP-Regierungen galten die Schwarzen als „Betonierer“. Ihr Motto lautet „Grün statt Grau“. Wie argumentieren Sie die offensichtliche Richtungsänderung?

Kamleitner: Ich verstehe die Frage nicht ganz. Das, was die ÖVP-Regierungen vor Resch umgesetzt haben, waren maßgebliche Infrastrukturprojekte, von denen alle Kremser profitiert haben. In den letzten Jahren ist die Betonierpolitik der Stadtführung entglitten. Es gibt zahlreiche Beispiele, dass sich Rot in den letzten zehn Jahren als Grau dargestellt hat. Wir wollen bewahren und nicht betonieren. Es war nie die große Politik der Volkspartei, Bäume zu fällen. Krems ist eine Stadt, die das Grün braucht. Die Menschen sehnen sich nach Lebensqualität. Es braucht nicht immer die großen Maßnahmen, sondern viele kleine. Da geht es um Spielplätze, Sportgeräte im öffentlichen Raum und Natur, aber auch neue Konzepte wie Fassadenbegrünung.

Sie fordern eine Videoüberwachung für die Innenstadt. Rechtfertigt das Argument der Sicherheit die Beschneidung des öffentlichen Freiheitsrechts?

Kamleitner: Ich war ein Sprachrohr der Anrainer und Geschäftsleute. Bei vielen ist die Frustration wegen des kleinen Vandalismus groß. Viele Beschädigungen werden von den Geschäftsleuten gar nicht mehr angezeigt. Deswegen ist die große Forderung in der Innenstadt eine öffentliche Überwachung. Das ist datenschutzrechtlich geregelt.

Die ÖVP war bis zuletzt die einzige Partei, die das Gesicht ihres Spitzenkandidaten nicht auf Wahlplakaten präsentiert hat. 2017 unter Erwin Krammer war die Strategie ähnlich. Das Ergebnis ist bekannt.

Kamleitner: Ich war 2017 noch nicht politisch aktiv. Was wir mit dieser Kampagne zeigen wollten, ist: Wir haben einen Sommerwahlkampf und die Kremser haben ein Recht, ihren wohlverdienten Urlaub zu genießen. Wir halten uns an den versprochenen kurzen Wahlkampf. Deswegen starten wir jetzt auch mit der neuen Plakatwelle, im Rahmen derer Inhalte mein Team und meine Person zu sehen sind.

Sie haben das Ziel formuliert, Bürgermeister zu werden. Dafür werden Sie eine zweite Fraktion brauchen. Wie gut können Sie mit der FPÖ?

Kamleitner: Ich bin ein konsensorientierter Mensch und kann mit allen Fraktionen gut.

Was passiert mit Ihrer Person, sollte die ÖVP weniger Stimmen bekommen als 2017?

Kamleitner: Mir geht es am4. September um die Zukunft der Stadt Krems und nicht um meine Person oder Befindlichkeiten. Alles Weitere wird die Zukunft weisen.

