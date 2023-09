Freizeitgelände für Gneixendorf: Ärger über „Umfaller“

Über einen „Umfaller“ der Mehrheitsfraktion SPÖ und der oppositionellen FPÖ ärgern sich die ÖVP-Stadträte Martin Sedelmaier und Bernadette Laister. Im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ihr Anliegen, die Planung eines Freizeitgeländes (die NÖN berichtete) für den Stadtteil in die Wege zu leiten, abgeschmettert.

Wünsche der Bewohner liegen auf Tisch

Wie berichtet, wollen sowohl ÖVP als auch SPÖ etwas für die Gneixendorfer tun. Doch während die rote Mehrheitsfraktion auf einem derzeit brach liegenden Grundstück der Bürgerspitalstiftung auf die Errichtung eines Funcourts drängt, wollen der für die Liegenschaften zuständige Stadtrat und seine mit den Jugend- und Sportagenden befasste Kollegin ein Freizeitgelände für alle Generationen planen. Bestärkt wurden sie dafür bei einer Bürgerversammlung, bei der sich dieses Anliegen als Ziel im stark wachsenden Kremser Stadtteil herauskristallisierte.

Im Gemeinderat war plötzlich alles anders

Die NÖN konnte in Erfahrung bringen, dass die Sache im zuständigen Ausschuss einstimmig durchgewinkt wurde. Bei der Abstimmung im Gemeinderat – im nicht öffentlichen Teil der Sitzung – lief es dann angeblich plötzlich anders: Die FPÖ war dagegen, die SPÖ-Mandatare enthielten sich der Stimme. Als Argumente wurden unter anderem Lärm der nahen B 37 und eine Gefahr für Kinder durch den benachbarten Platz der Hundeschule angeführt.

Sedelmaier: „Das Thema bleibt auf der Agenda!“

Auf NÖN-Anfrage will Sedelmaier wegen der Vertraulichkeit keine Details bestätigen, spricht aber von „Umfallern“. Entmutigen lassen will er sich nicht. „Das Thema bleibt auf der Agenda“, kündigt er weitere Initiativen für Gneixendorf an. Vom Gneixendorfer SPÖ-Gemeinderat Alfred Scheichel fordert er, dass er „ein Umdenken in seiner Fraktion herbeiführen“ und dass sich seine Kollegin Amelie Muthsam mutig hinter ihr Anliegen stellen solle. „Wir werden uns nicht abschasseln lassen und keiner Freigabe des Grundstücks für die Verbauung zustimmen.“

Scheichel steht zu Wünschen der Bürger

„Ich stehe noch voll hinter der Sache“, erklärt Muthsam dazu. „Aber uns wurde gesagt, dass das Grundstück nicht optimal ist“, beklagt sie zugleich „mangelnde Information“ durch den Referenten. Ihr SPÖ-Kollege Scheichel, der dem Ausschuss nicht angehört und auch bei der betreffenden Sitzung nicht anwesend war, ist mit dem Lauf der Dinge nicht einverstanden. „Wir wollten dort immer mehr als nur den derzeitigen Sportplatz.“ Über die Entscheidung, von der er erst durch den NÖN-Anruf erfuhr, ist er „verwundert“. Man solle den Gneixendorfern überlassen, was sie wollen, steht er – gegen die Parteilinie – hinter den bei der Bürgerversammlung aufgetauchten Forderungen und lobt die gute Gesprächsbasis, sowohl mit den Anrainern als auch mit den ÖVP-Mandataren. „Das sollte auf keinen Fall ein parteipolitisches Thema sein.“

FPÖ-Mandatar wirft der ÖVP „Showpolitik“ vor

„Verwundert darüber, dass Abstimmungsergebnisse im Ausschuss nach außen gehen“ ist FPÖ-Stadtrat Christoph Hofbauer. Er will gegenüber der NÖN nicht bestätigen, dass er im Ausschuss dafür und im Gemeinderat dagegen gestimmt hat. „Wir brauchen nicht zu beschließen, was schon beschlossen ist“, verweist er auf das Örtliche Entwicklungskonzept (OEK), in dem für Gneixendorf ein Freizeitgelände vorgesehen sei. Bei Sedelmaier und Laister ortet Hofbauer „Showpolitik“. Die Initiative sei ein „Pseudoantrag“ gewesen. „Kollegin Laister ist wie üblich wieder einmal nicht informiert.“

Indes ist das letzte Wort in der Sache definitiv noch nicht gesprochen. Sedelmaier kündigt eine weitere Initiative seiner ÖVP im Herbst an „Die Gneixendorf er verstehen nicht, dass nichts weitergeht. Es geht um die Sache, nicht um parteipolitische Interessen!“