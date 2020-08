Als der Pkw auf der Herzogstraße fuhr versuchte eine Streife der Polizeiinspektion Krems an der Donau den Pkw-Lenker mit eingeschaltetem Blaulicht und eindeutigen Anhaltezeichen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Pkw-Lenker missachtete den Anhalteversuch, beschleunigte das Fahrzeug und bog über den Gehsteig in die Gartenaugasse in Richtung Ringstraße ein. Er setzte seine Flucht mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Edmund-Hofbauer-Straße, Heinemannstraße auf die B3 in Richtung Tulln und in weiterer Folge über die S 5 fort.

In der Zwischenzeit wurden weitere Polizeistreifen des Bezirkes Krems Stadt und Raum Krems in die Fahndung nach dem Pkw-Lenker eingebunden Der Pkw-Lenker verließ die S 5 bei der Doktor-Franz-Willhelm-Straße und flüchtete weiter über die Straße An-der-Schütt in Richtung Gewerbeparkstraße. Bei dem dortigen Kreisverkehr versuchten die Polizeistreifen den Pkw-Lenker wiederum anzuhalten. Dabei dürfte er versucht haben ein Polizeifahrzeug abzudrängen. Unmittelbar nach dem Kreisverkehr wurde ein weiterer Anhalteversuch unternommen, dabei bog der Pkw-Lenker nach links auf einen Feldweg ein. Der Pkw-Lenker konnte schließlich in einem Waldstück angehalten werden.

Bei dem Pkw-Lenker handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus St. Pölten, der keine gültige Lenkerberechtigung besitzt und der, wahrscheinlich aufgrund von Drogen, nicht fahrtauglich war. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 30-Jährige wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Gefährdung der körperlichen Sicherheit der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau angezeigt. Weiters wird er wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen den zuständigen Behörden angezeigt.