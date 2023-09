St. Leonhard/ Hornerwald: Vom Fan zum Veranstalter

„30 Jahre lang war mein Mann jedes Jahr am Münchner Oktoberfest“, erzählt Wirtin Rosi Staar. „Er war immer so begeistert, bis wir dann vor 29 Jahren beschlossen, einfach auch eines hier im Waldviertel zu veranstalten.“

In der Anfangszeit seien noch viele skeptisch gewesen, warum man denn ein bayerisches Fest in Niederösterreich veranstalten muss. Doch schnell wurde klar: „Die Bayern haben einen ähnlichen Humor und feiern einfach gerne, das passt wunderbar.“ Unwillig stand man in der Anfangszeit auch der Trachtenkleidung gegenüber. „Mittlerweile gibt es jedoch kaum Gäste, welche kein Dirndl oder Lederhosen tragen“.

Dass das Oktoberfest heuer bereits zum 29. Mal stattfindet, macht das St. Leonharder Oktoberfest, nach Angaben der Wirtsleute, sogar zum ältesten in ganz Österreich! Dieser Vorreiterrolle wird man im Gasthaus Staar jedes Jahr gerecht: „Auf verschiednene Floors ist garantiert immer für jeden was dabei.“ Heuer sorgen ¾-Musi und Die Donauprinzen für gute Laune im Tanzsaal und für die jungen und Jungebliebenen gibt es eine Dirndldisco. Um 20 Uhr gibt es einen Freibieranstich, und, für diejenigen, die nicht nur Bier trinken möchten, gibt es auch eine Weinbar,

Auch kulinarisch wird die Wiesntradition ins Waldviertel transferriert: „Natürlich servieren wir Maßbier, heimisches aus Zwettl, Weißwürste mit Brezn, Stelze und vieles mehr“, freut sich die Gastgeberin.

Nicht verwunderlich ist, dass sich zwischen all den aufgebrezelten Gästen auch Herzen finden. „Wir hatten in unserem Wirtshaus mittlerweile schon einige Hochzeiten, bei denen sich die Pärchen auf einem unserer Oktoberfeste kennengelernt haben.“

Wann? 14. Oktober, 17 Uhr.

Wo? Gasthaus Staar, Wolfshoferamt.