Enges Korsett für heimische Journalisten in Peking

Sportler aus dem Bezirk Krems nehmen nicht an den am Freitag startenden Olympischen Winterspielen in Peking teil. Vertreten ist die Wachau im Reich der Mitte trotzdem. Zwei Journalisten haben für den ORF die Reise in die aktuell so bitterkalte Region rund um die Millionenstadt angetreten. Allen voran Moderator Rainer Pariasek, der in Krems-Hollenburg lebt. Der 57-Jährige weilt seit Montag in China. Mit dabei ist auch Christian Russegger, der als Assistent vom ORF-Teamleiter Robert Waleczka vor allem mit Koordinierungsaufgaben betraut ist. Der gebürtige Kremser startete seine journalistische Karriere in der Sportredaktion der Kremser NÖN.

Bei Pariasek ist die Vorfreude auf seine achten Winterspiele in Folge ob des engen Korsetts, in dem sich auch Medienvertreter bewegen, „überschaubar“. Ihm gehe es damit ähnlich wie vielen Sportlern. „Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht, warum man die Spiele nicht verschoben hat. Auch in Tokio war das möglich. Da hätte man durchaus flexibler reagieren können. Jetzt redet jeder nur über die Restriktionen.“

Schon zwei Wochen vor dem Abflug nach Peking mussten alle Mitglieder des knapp 50-köpfigen ORF-Teams aus Journalisten, Kameraleuten, Technikern und Experten digital Tagebuch über ihren Gesundheitszustand führen. In den drei olympischen Dörfern gibt es klar definierte Aufenthaltsbereiche. Sightseeing, Einkaufengehen oder Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel sind strengstens verboten. Ihr Hotel verlassen dürfen Pariasek und Co. nur, um zu den Sportstätten zu fahren oder im internationalen Pressezentrum zu arbeiten.

Über der tagtäglichen Arbeit schwebt trotz eines strengen Test-Regimes die Gefahr einer Corona-Infektion. Denn die Folge wäre nicht etwa die Selbstisolation im Hotelzimmer, sondern die Verbringung in eine eigens vorgesehene Quarantäne-Anstalt, in der ein Aufenthalt von 10 bis 14 Tagen vorgesehen ist. „Eine Horrorvorstellung“, wie Pariasek sagt.

Kommunikation durch Corona erschwert

In Kontakt mit den Sportlern zu treten, ist in Anbetracht der zahlreichen Auflagen nicht leicht. Spontane Interviews oder Hintergrundgespräche sind ohne Österreich-Haus nahezu unmöglich. Das Fehlen des rot-weiß-roten Kommunikationszentrums für Sportler und Umfeld bedingt auch, dass Langenlois wie schon in Tokio nicht bei Olympia vertreten ist. Zuvor war es über Jahre hinweg der Job von Ursin-Haus-Chef Wolfgang Schwarz und Vizebürgermeister Leopold Groiß, das Kamptal und seine Weine vor Ort zu repräsentieren. Die Kontakte zum Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) sind jedenfalls nach wie vor gut, im Herbst machte eine Abordnung rund um Generalsekretär Peter Mennel einen Betriebsausflug nach Langenlois.

Zu früh kommen die Spiele in Peking für Elias Eischer. Der 14-Jährige aus Höbenbach ist aktuell wohl das heißeste Eisen, das der Bezirk Krems im Bereich Wintersport hat. „Es sind die wichtigsten sportlichen Wettkämpfe der Welt. Natürlich würde ich da auch gerne einmal teilnehmen. Aber bis dorthin ist es noch ein weiter Weg und nur die besten Sportler schaffen dieses Ziel“, sagt der Biathlet und Langläufer.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren