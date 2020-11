Der „Auszucker“ eines St. Pöltner HTL-Lehrers in einer Online-Unterrichtsstunde sorgte für Schlagzeilen. Schüler hatten ihn wiederholt auf „stumm“ geschaltet. Welche Erfahrungen haben Kremser Lehrer im digitalen Unterricht gemacht?

„Manche arbeiten besser mit als im Präsenzunterricht“

Herwig Zeiler-Müllner, Mathe- und Physiklehrer am Mary Ward-ORG Krems, ist optimistisch: „Ich bin Technik-affin und konnte durch Distance-Learning neue Elemente in den Unterricht einbauen.“ So drehte er zwei Filme über E-Mobilität und Biomasse. „Ich habe auch Bildschirm-Videos gemacht. In dem Format kann ich mich viel genauer vorbereiten, fast wie nach einem Drehbuch. Die Schüler können sich das so oft ansehen, wie sie möchten.“

Der Digitalunterricht brachte auch Überraschungen mit sich. „Manche Schüler arbeiten besser mit, als im Präsenzunterricht, etwa jene, die zu schüchtern sind, sich vor einer Klasse zu Wort zu melden.“

Zeiler-Müllner und NMS-Krems Direktor Alfons Russ sind sich einig: Distance-Learning verlangt Eigenständigkeit. „Das nützt jedem einmal, vor allem jenen, die sich später an einer Universität selber organisieren müssen“, so Russ. Fast 90 Prozent der 269 Kremser NMS-Schüler sind im Distance-Learning, im BRG Ringstraße sind es 97 Prozent von 483 Schülern.

Martin Kalchhauser Bitte nur nicht nachlassen!

„Der digitale Unterricht war im Frühjahr noch recht chaotisch, läuft jetzt aber wesentlich geschmeidiger ab“, bestätigen Russ und BRG-Chefin Elisabeth Buchinger-Glaser. Er bedeutet aber Mehraufwand für Lehrer. Sollten Schüler dem Online-Unterricht fern bleiben oder nicht erreichbar sein, können sie in die Schule zitiert werden. Passiert sei das aber noch nicht.

Der HTL-Vorfall führte am BRG Ringstraße zu einer Besprechung hinsichtlich der Funktion „Stummschaltung“ auf der „Teams“-Plattform. Zeiler-Müllner sieht es positiv: „Durch den Auszucker des HTL-Lehrers wissen nun mehr Lehrer denn je, wie man die Stummschaltung korrekt einrichtet.“