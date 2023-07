Für Kremser Kammerorchester war Musik die einzige Sprache

Was braucht es Worte, wenn die Musik doch die Sprache ist, die die ganze Welt versteht? Mit diesem Gedanken entführte das Kremser Kammerorchester beim Konzert „Oper ohne Worte“ in die Welt der Singspiele, ohne dass nur einmal gesungen wurde.

Zuhörer gerieten regelrecht ins Schwärmen

Moderatorin Martina Stummer führte souverän durchs Programm, bei dem einige Solisten, vor allem aber auch das in starker Besetzung angetretene Orchester mit Ohrwürmern die Zuhörer zum Schwärmen brachten. Der berühmte Gefangenenchor aus Giuseppe Verdis „Nabucco“ erklang ebenso wie der Triumphmarsch aus seiner „Aida“ oder mehrere Melodien aus Georges Bizets „Carmen“.

Sanfte Melodien und rasend schnelle Stücke

Dirigent Wolfgang Augustin motivierte den Klangkörper zu Höchstleistungen. Sanfte Melodien – das Wiegenlied aus Benjamin Godards „Berceuse“ oder „O mio babbino caro“ aus Giacomo Puccinis „Gianni Schicchi“ – wechselten sich mit wuchtigen, rasenden Stücken wie dem „Tanz der Komödianten“ aus Friedrich Smetanas Oper „Die verkaufte Braut“. ab. Diesen Tanz, der für viele wohl der Höhepunkt der Darbietungen war, stimmte das Orchester als heftig akklamierte Zugabe am Ende nochmals an. Nur fröhliche Gesichter am Ausgang!