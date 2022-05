Einzige Operette im Freien: „Der Opernball“

Werbung

Einen Klassiker der goldenen Operetten-Ära, „Der Opernball“ von Richard Heuberger, 1898 in Wien uraufgeführt, bringt Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz heuer ab 21. Juli auf die Bühne vor Schloss Haindorf. Wobei: Das Schloss selbst wird nicht Teil der Inszenierung sein, einerseits „weil das Stück nicht in einem Schloss spielt, sondern in der Pariser Oper“, sagt der Intendant. Andererseits, weil die Schlossfassade mit einem Gerüst „verkleidet“ sein wird – aus Renovierungsgründen ist das Gebäude nicht zugänglich.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal freut Wagner-Trenkwitz: „Wir sind die einzige große Openair-Operetten-Produktion.“ Das Ambiente im Park des Schlosses sei einzigartig, die Besetzung mit Langenlois-bewährten Akteuren (wie Lokalmatador Erwin Belakowitsch, Cornelia Horak oder Boris Eder) und Newcomern (Julia Koci oder Theresa Dax) verspricht beste Unterhaltung. Und auch er selbst wird den „Opernball“ nicht kommentieren, sondern als Oberkellner in einer zentralen Rolle zu sehen sein.

Man darf sich auf „schöne historische“ Kostüme (von Daria Kornysheva) freuen, mit Peter Lind wurde ein international bekannter Operetten-Regisseur engagiert, der unter anderem für witzige „geschärfte“ Dialoge steht. Das Wiener Kammerorchester unter der Leitung von Gerrit Prießnitz begleitet musikalisch.

„Wir waren schon im Vorjahr trotz schlechter Vorzeichen erfolgreich, ich bin sicher, heuer wird‘s grandios“, so der Intendant.

Muttertagsaktion: Bis einschließlich 8. Mai gibt es eine 10-prozentige Ermäßigung beim Kauf von Operettentickets.

Infos: www.kulturlangenlois.at

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.