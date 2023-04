Forstunfall in Oberbergern: Baum fiel auf 63-Jährigen

Gemeinsam mit dem in Oberbergern wohnhaften Waldbesitzer (55) waren dessen in Krems wohnhafter Bruder (63) und ein 61-jähriger Freund aus Oberbergern mit Waldarbeiten beschäftigt.

Baum blieb beim Fallen hängen

Auf dem Grundstück unweit der Landesstraße 7111, das sich in einer leichten Hanglage befindet, schnitt der Grundbesitzer gegen 12.30 Uhr einen Baum, den er zuvor mithilfe einer Seilwinde gesichert hatte, um. Wegen einer großen Astgabel blieb dieser jedoch beim Fallen hängen.

Fallrichtung falsch eingeschätzt

Der 55-Jährige begab sich daher zu seinem Traktor, um die Seilwinde zu bedienen. Damit wollte er den Baum aus seiner Lage lösen. Doch plötzlich fiel dieser nicht in die erwarte Richtung, sondern in die seines Bruders. Die Astgabel krachte zu Boden und traf den Rücken des in der Nähe stehenden 63-Jährigen.

Opfer wurde rasch freigeschnitten

Der Freund des Brüderpaares wurde sofort auf den Vorfall aufmerksam und handelte rasch und richtig. Er schnitt den dicken Ast, unter dem das Unfallopfer zu liegen gekommen war, durch und konnte den Verletzten so befreien. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.

Rettungsflug ins Kremser Spital

Neben zwei Polizeistreifen und Helfern der Feuerwehren Oberbergern, Mautern und Furth waren auch ein Rettungswagen des RK Krems und der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 rasch an Ort und Stelle, um zu helfen. Sanitäter und FF-Helfer retteten den Mann aus seiner Lage und brachten ihn zum Helikopter, mit dem der 63-Jährige ins Kremser Universitätsklinikum geflogen wurde.

Waldarbeiter vorbildlich ausgerüstet

Zunächst war unklar, welche Verletzungen der Mann erlitten hatte. Beim Abtransport war er aber jedenfalls ansprechbar. Laut den Ermittlungen der Beamten, der zuständigen Polizeiinspektion Mautern, die den Hergang der Ereignisse im Wald untersuchte, waren alle drei Waldarbeiter vorbildlich mit Sicherheitshelm und Waldschutzkleindung ausgestattet.

