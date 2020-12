Eine Weltpremiere feierte der österreichische Soroptimist-Song zur Kampagne „STOPP Gewalt gegen Frauen“. Zum Start präsentierte am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen die bekannte Droßer Sängerin Marcharie (Martina Stummer) ihren Song „Orange“ – das ist die Farbe der Kampagne, in der auch Gebäude angestrahlt werden. Die NÖN berichtete:

Gegen Gewalt an Frauen Kremser Gebäude erstrahlen in orangem Licht

Der Soroptimist Club Krems Fidelitas konnte im Zuge einer Crowdfunding-Aktion die aufstrebende Musikerin für eine Kooperation gewinnen. Sie kreierte das Lied, um der Anti-Gewalt-Kampagne eine Stimme zu verleihen. Die Kremser Raiffeisenbank gewährte ein Sponsoring zur Finanzierung der Entstehungskosten des Songs, der Frauen aufruft, aufzustehen („Stand up for women!“) und die immer stärker zunehmende Gewalt gegen sie zu stoppen.

Marcharies aufrüttelnder Song wird ab sofort über YouTube und die gängigen Social-Media-Kanäle aus der großen Familie der Soroptimistinnen in die Welt hinausgetragen.