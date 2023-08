Konzerte für Orgelfreunde

Auf Liebhaber der Sakralmusik kommt ein spannender Monat zu: An drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen, vom 3. bis zum 17. August, organisiert der Verein KirchenTon ArtKrems jeweils ein Orgelkonzert um 20 Uhr in der Pfarrkirche Krems St. Veit.

Als erste Musikerin hat am 3. August Sarah-Maria Pilwax ihren Auftritt: Sie spielt neben Stücken von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und Petr Eben auch eigene Werke. Pilwax hat im vergangenen Jahr ihr Bachelorstudium im Konzertfach Orgel erfolgreich abgeschlossen und betätigt sich als Solistin, Chorleiterin und Pädagogin.

Am 10. August folgt ein Konzert von Andreas Schweiger, bei dem Besucher Stücke von Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen und Anton Heiller hören können. Schweiger studiert aktuell Kirchenmusik und Instrumentalpädagogik und ist als Organist hauptsächlich im Zisterzienserstift Zwettl und in der Wiener Michaelerkirche tätig.

Das dritte Konzert gibt es am 17. August vom Organisten und Chorleiter der Pfarrkirche St. Veit, Ronald Peter. Er spielt ebenfalls Werke von Bach und Heiller, daneben auch von Felix Mendelssohn und Franz Schmidt. Er gibt selbst Orgelunterricht am Konservatorium für Kirchenmusik in St. Pölten und hat als erfahrener Organist schon zahlreiche Konzerte im In- und Ausland gespielt.

Karten für die drei Konzerte sind jeweils um 15 Euro ausschließlich an der Abendkassa erhältlich. Schüler bis zu 18 Jahren haben freien Eintritt, Ermäßigungen gibt es für Studenten, Zivildiener und Vereinsmitglieder. Nähere Informationen zum Orgel.Sommer und den einzelnen Konzerten sind auf www.kirchentonart.at verfügbar.