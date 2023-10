Spitz: Adam-Mühle ist jetzt Wohnhaus und Heuriger

Die Adam-Mühle (Adresse: Auf der Wehr 13), eine von drei ehemaligen Wassermühlen am Spitzerbach im Gemeindegebiet von Spitz, konnte im Rahmen des „Ersten österreichischen Mühlentages“ besucht und besichtigt werden.

„Es war Liebe auf den ersten Blick!“

Die Familie Pölzer hat das Gebäude im Jahr 2013 erworben. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erzählt Monika Pölzer, gebürtige Unterloibnerin. Gemeinsam mit ihrem Mann Rudolf, von Beruf Professor am Stiftsgymnasium Melk, und der wachsenden Familie wurden die historischen Mühlengebäude behutsam und zum Teil originalgetreu renoviert.

Heurigenbetrieb bietet jetzt auch Zimmer an

Das Obergeschoß beherbergt nun die Wohnräume. Seit 2019 betreibt die Familie einen Heurigen im Westflügel (derzeit geöffnet, bis 29. Oktober) und im Mühlengarten, keltert Wein aus zwei hauseigenen Weingärten (in Joching) und bietet in einem ehemaligen, komplett neu gestalteten Wirtschaftstrakt zwei Appartements an.

Mauerwerk teilweise aus dem 13. Jahrhundert

Von der Mühleneinrichtung ist kaum mehr etwas übrig, vom Mühlrad blieb nur mehr die eiserne Aufhängung bestehen. Auf der Website (adam-muehle.at) ist deren wechselvolle Geschichte nachzulesen. So sollen die ältesten Mauerwerke und Gewölbe Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut worden sein – damals entstand auch die Burg Hinterhaus.

Seinen Namen verdankt die Mühle ihrem Besitzer Adam Adam, einem Bäcker aus Kirchschlag, der sie 1866 erworben hat. Als „Lohn- und Kunstmühle“ bestand sie bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts. Anna Siebert, die Enkeltochter von Adam Adam, lebte als Letzte der Familie bis ins hohe Alter in ihrer Mühle.