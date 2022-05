Exkursionen in der Wachau: Die Vögel im Visier

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Die Erkundung und Dokumentation der Vogelwelt liegen Wolfgang Kantner am Herzen: Er engagiert sich beim Vogel- und Naturschutzverein BirdLife (Wiener Landesstellenleiter) und hat vor vier Jahren die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Wachau (OAGW) ins Leben gerufen. „Die Wachau wird vor allem mit den wohl besten Weißweinen Österreichs verbunden, aber weitaus weniger mit ihrer doch sehr reichhaltigen und speziellen Vogelwelt“, erklärt Kantner, dass viele Vogelarten direkt oder indirekt mit dem Weinbau in Zusammenhang stehen. Zaun- und Zippammer, Wiedehopf, Bienenfresser und Heidelerche beispielsweise brüten in oder in der Nähe von Weingärten.

Ziel der OAGW ist es, als regionale Anlaufstelle und Plattform für Naturinteressierte die Vogelwelt der Wachau vertiefend zu erforschen, um sie in Folge auch besser schützen zu können. Die Erstellung und Aktualisierung der Liste der Brutvögel der Wachau und die Wissensvermittlung, auch die Sensibilisierung der Winzer und der Bevölkerung und die Zusammenarbeit mit ihnen sind zentrale Anliegen der Vereinigung.

Um Vogelbeobachter und Naturinteressierte auf die Besonderheiten der Wachau aufmerksam zu machen, lädt Kantner immer wieder zu Exkursionen vor Ort. Die nächste findet am kommenden Sonntag, 22. Mai, statt, führt durch den Spitzer Graben, laut Kantner „eine der interessantesten und schönsten Gegenden der Wachau“ mit sehens- und hörenswerter Natur (Infos und Anmeldung auf www.oagw.at).

