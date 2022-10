Glamouröser Kremser Piaristenball als "Ball of fame"

In der Römerhalle wurde am Samstag, 15. Oktober, der rote Teppich für die Gäste des traditionellen Piaristenballes ausgerollt.

"Achtjähriges Dramaspiel" endet

Nach zweijähriger Pause konnten die diesjährigen Maturanten der traditionsreichen Schule endlich wieder das nahende "Ende eines achtjährigen Dramaspiels" zelebrieren. Nichts von Drama hatte jedoch diese gelungene Ballveranstaltung: Gemäß dem Motto "The Pias - Ball of Fame ... auch Stars müssen einmal gehen" wurde, ganz im Stile der Oscar-Verleihungen, glamourös bis spät in die Nacht gefeiert.

Ballobmann Gernot Mayer gab Amt ab

Direktorin Bärbel Jungmeier begrüßte bei ihrer Eröffnungsrede auch viele Absolventen der vergangenen beiden Jahrgänge. Diese konnten damals coronabedingt keinen eigenen Ball veranstalten und nutzten nun diesen Anlass zum Nachfeiern. Weit mehr Jahrgänge begleitete Gernot Mayer als Ballobmann die Kremser Piaristenbälle. Über ein Jahrzehnt hatte er dieses Amt inne, nun gab er seinen Rücktritt bekannt.

Sogar Will Smith am Piaball!?

Nicht in Fleisch und Blut, aber als Pappaufsteller, wurde auch Will Smith auf der Bühne gesichtet. Vermutlich spielen die Maturanten hier auf den von ihm verursachten Eklat bei den diesjährigen Oscarverleihungen in Los Angeles an. Auf dieser Veranstaltung gab sich der Schauspieler jedenfalls nach übereinstimmendem Urteil der Besucher auffallend ruhig.

Golden Glamour und Red Carpet

An der Cocktailbar konnte man sich bei ebenso kreativ hergestellten wie köstlichen Drinks á la "Golden Glamour", "Red Carpet" oder - für die Autofahrer - "Car Driver" ganz wie Johnny Depp oder Angelina Jolie fühlen. Hinter der Bar erhielten die Maturanten eifrige Unterstützung von den Schülern der siebenten Klassen. Diese schlüpften gemeinsam mit ihren Lehrern für eine Nacht in die Rolle von Barkeepern und trugen so einen Teil zum "Golden Glamour" der Nacht bei.

"Oscar for ... each of you!"

Direktorin Bärbel Jungmeier zeigte sich vom Einsatz der an der Organisation der Tanzveranstaltung beteiligten Personen begeistert. Sie formulierte ihren Wunsch bzw. ihre Hoffnung dem Anlass und dem Thema entsprechend: "And the Oscar goes to ... each of you!"

