Neustart mit viel Kultur

Mit der Übernahme des Hotels und des Seerestaurants durch die Viktor Hotel Ottenstein Besitz GmbH erfolgte eine umfangreiche Revitalisierung der Anlagen. 2021 wurden dafür rund zehn Millionen Euro investiert: Die Sanierung des Seerestaurants wurde abgeschlossen, die Bootsflotte mit einigen neuen Booten ergänzt. Im Hotel wurden Seminarräume modernisiert und der erste Abschnitt des Umbaus der ehemaligen Jugendherberge in neue Hotelzimmer abgeschlossen. Für die Bauvorhaben dieses Jahres sind weitere sieben Millionen Euro veranschlagt.

Eigentümervertreter Hunor Ince sieht im Hotel viel Potenzial. Foto: Fotos und Rendering: Hotel Ottenstein/Michaela Thomaser

„2022 möchten wir die restlichen Zimmer in der ehemaligen Jugendherberge fertigstellen und mit den generalsanierten Suiten in der Anlage der Reihe D Luxus nach Ottenstein bringen“, so Eigentümervertreter Hunor Ince. Gleichzeitig wird der Wellnessbereich umfangreich ausgebaut. Die Arbeiten sollen bis ins Frühjahr 2023 abgeschlossen sein.

„2021 wurden das erste Mal in der Geschichte des Hotels mehr als 100 Mitarbeiter angestellt. 2022 werden mindestens genau so viele Mitarbeiter bei uns arbeiten“, so Ince weiter.

Özgü Güngör ist neuer Direktor des Hotels Ottenstein. Foto: Fotos und Rendering: Hotel Ottenstein/Michaela Thomaser

Das unterstreicht auch Özgü Güngör, der Margit Macher als neuer Hoteldirektor ablöste: „Ich lege großes Augenmerk auf Qualität und darauf, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen. Deswegen erhöhen wir unseren Mitarbeiterstand.“ Der Fachkräftemangel in der Gastronomie ist auch in Ottenstein spürbar. Dem neuen Direktor ist es sehr wichtig, das Hotel als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren: „Wir arbeiten daran, die Abläufe im rundum sanierten Haus zu strukturieren und zu optimieren. Weiters planen wir Mitarbeiterevents und Investitionen in den Komfort unserer Mitarbeiterunterkünfte. Ein neuartiges Prämiensystem, flache Hierarchien sowie Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten für die Belegschaft werden das Hotel Ottenstein als Arbeitgeber noch attraktiver machen.“

Neuer Direktor Özgü Güngör setzt auf Kultur & Kulinarik

Nach Abschluss der Um- und Ausbauarbeiten hat das Erreichen der gesteckten Auslastungsziele Priorität: „Ich glaube, dass wir zuletzt vor 40 bis 50 Jahren eine solch niedrige Auslastung in der österreichischen Hotellerie hatten“, so Güngör. Die Auslastungsziele sollen unter anderem mit der Fortsetzung der erfolgreichen Kulturdonnerstage im Schloss erreicht werden: „Wir möchten uns als Wohlfühlhotel positionieren und unseren Gästen ein Kulturprogramm vom feinsten – in Kombination mit kulinarischen Höhepunkten – bieten.“

Alt-Direktorin Margit Macher tritt in den Ruhestand. Foto: Fotos und Rendering: Hotel Ottenstein/Michaela Thomaser

Neben Lesungen, Schlossführungen und Theatervorstellungen punktete die Veranstaltungsreihe 2021 auch mit einigen ausverkauften Konzerten. Für die Konzeption des Kulturprogramms zeichnete Eva Mayer verantwortlich. Sie wird heuer von Alt-Direktorin Margit Macher unterstützt, die im Laufe des Jahres in den verdienten Ruhestand gehen wird.

