Kino-Betreiber Hauswirth bringt Trendsport nach Krems

Rund 2.000 Quadratmeter der Parkfläche vor dem Cinemaplexx bekommen eine neue Verwendung. Hier errichtet der Kremser Unternehmer Peter Hauswirth jun. eine Padel-Tennisanlage. Er will damit Sportler, die derzeit nach St. Pölten oder Tulln auspendeln müssen, um dieser Trendsportart nachgehen zu können, „heimholen“.

Trendsportart gerade stark im Kommen

Padel-Tennis, Pádel oder Paddle-Tennis (vom englischen Wort paddle, also Paddel, abgeleitet, Anm.) ist eine Art Zwischending zwischen Tennis und Squash. Es wird in einem oben offenen, vier Meter hohen „Käfig“ und im Gegensatz zu seinen verwandten Sportarten immer im Doppel gespielt. Nachdem Hauswirths gleichnamiger Vater die Anlage in St. Pölten zu Gesicht bekommen hatte, folgten familienintern intensive Überlegungen. „Padel-Tennis ist jedenfalls eine Trendsportart, die gerade stark im Kommen ist“, erklärt Hauswirth jun., warum er sich für den Bau entschieden hat.

Unternehmer wagt große Investition

„Ob wir im September fertig sein werden, ist noch nicht ganz fix“, erzählte er beim Lokalaugenschein mit der NÖN. Auf der Fläche direkt vor dem Kino entstehen vier 10 x 20 Meter große Plätze sowie ein Container für WCs, Duschen, Umkleiden und Lager für den Verleih der Ausrüstung (spezielle Schläger und Bälle). Rund 450.000 Euro investiert der Kino-Betreiber in das Sport-Projekt. Ab 20 Euro pro Stunde sind zwei Zweier-Teams ab Herbst dabei. In den Abendstunden (bei Flutlicht!) wird der Stundentarif dann voraussichtlicht 26 Euro betragen.

Padel-Tennis ist leicht erlernbar

Sein Zielpublikum hat Hauswirth bereits im Visier: „Es gibt Kremser Spieler, die derzeit nach St. Pölten oder Tulln auspendeln. Die wollen wir heimholen.“ Padel-Tennis sei im Vergleich zu Tennis „leicht erlernbar. Nach einer Stunde mit einem Trainer ist man schon dabei.“ Und noch einen Vorteil sieht der künftige Sportstättenbetreiber: „Die meisten Spieler sind sehr wetterfest. Wenn nicht gerade Schnee liegt, wird auch im Winter gespielt. Wir hoffen, dass wir neun Monate im Jahr offen haben können.“

Den Baufortschritt der Kremser Anlage kann man bereits jetzt auf der Internet-Seite padeltennis-krems.at verfolgen.