Abseits von Corona: „Enorm viele Kinder krank“

Der Herbst in der Ordination von Kinderarzt Frantisek Mészáros war außergewöhnlich: Die Zahl der Akutfälle war nicht nur enorm, die Krankheitssaison hat auch viel früher begonnen.

„Normalerweise sind der August und der September ruhiger, heuer waren hier bereits viele Kinder krank“, berichtet der Palter. Das Spektrum der Krankheiten sei vielfältig gewesen und reichte unter anderem von Atemwegserkrankungen, über die Hand-Mund-Fuß-Krankheit bis hin zu Magen-Darm-Erkrankungen. „Gerade letztere treten in normalen Jahren eher in den Sommermonaten auf, mittlerweile erkranken Kinder das ganze Jahr über“, so Mészáros.

Ganz stark war die heurige Welle des RS-Virus, einer Atemwegserkrankung der Bronchien. „Das Virus ist vor allem für Babys und Kleinkinder sehr gefährlich“, beschreibt der Arzt. „Heuer sind auch ältere Kinder bis vier Jahre schwerer erkrankt.“ Dieses Virus tritt laut Mészáros normalerweise im Dezember und Jänner auf, heuer sei die Saison bereits im September gestartet: „So viele Fälle habe ich noch nie erlebt. Die Krankenhäuser waren durch schwere Verläufe gefordert.“

Kommt es zu einer derartigen Häufung an Akutpatienten, seien Ärzte und Krankenhäuser unter Druck, die Konzentration spiele eine bedeutende Rolle: „Man darf in der Vielzahl an Krankheitsfällen nichts übersehen. Es geht darum, seltene Krankheiten richtig zu diagnostizieren.“

Als möglichen Grund für die hohen Infektionszahlen nennt der 55-Jährige, der nahezu 30 Jahre in der Kinderheilkunde tätig ist, anfälligere Immunsysteme bei den Kindern: „Durch die Reduktion der sozialen Kontakte in den letzten Monaten wurde bei vielen Kindern das Immunsystem nicht richtig gefordert.“

Um dieses zu stärken, hat Wahlarzt Mészáros einen Tipp: „Kinder brauchen einen ausgeglichenen Energiehaushalt. Der ergibt sich aus einer ausgewogenen Ernährung, viel Frischluft und genügend Schlaf.“

Für den Rest der Saison möchte Mészáros keine Prognosen abgeben: „Ich bin vorsichtig, was die Grippewelle heuer bringt. Ich hoffe auf einen kalten, trockenen Winter. Erfahrungsgemäß sind die Infektionen dann weniger.“