Das Rohrhofer-Kreuz in Palt, das rund 70 Meter von der sogenannten „Stehsaumbrücke“ entfernt zwischen zwei Ahornbäumen steht, erinnert an einen tragischen Unfall. Josef Rohrhofer, damals 15, kam dort beim spielerischen Hantieren mit Kriegsmunition am 16. Februar 1946 ums Leben.

Rohrhofer war gemeinsam mit seinem Freund Alfred Steininger (damals 10) unterwegs gewesen. Letzterer holte Hilfe im nahen Palt, doch der Schwerverletzte starb wenig später im Kremser Spital.

Auf Initiative des Further Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins (FVV) und mit finanzieller Unterstützung des Krustettner Winzers Leopold Müller wurde das Kreuz restauriert und im Rahmen einer stimmungsvollen Maiandacht von Pfarrer P. Josef Lackstätter gesegnet. Neben rund 50 Gläubigen feierten FVV-Obmann Josef Teufner, Kulturgemeinderat Reinhard Geitzenauer und Bürgermeisterin Gudrun Berger die Feier mit. Nicht mitverfolgen konnte gesundheitsbedingt Alfred Steininger die Feier. Er war zuvor der Gemeinde Furth und dem FVV aber bei den Recherchen der Geschehnisse sehr hilfreich gewesen.