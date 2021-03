Ein Blick auf die Zahlen in Niederösterreich verrät: Stadt und Bezirk Krems sind die „Corona-Musterschüler“ im Land Niederösterreich. Nur der Bezirk Tulln kann mit einer 7-Tages-Inzidenz von 174 (Stand Dienstag, 30. März) den Niedriginzidenzbezirken Krems-Land und Krems-Stadt mit Werten von 151 und 196 das Wasser reichen.

Dabei gibt es Neuigkeiten, die eigentlich auf das Gegenteil schließen lassen. Denn ausgerechnet auf der Bezirkshauptmannschaft Krems, die Absonderungsbescheide ausstellt und sich um das Contact Tracing kümmert, sind Infektionsfälle aufgetaucht, wie die Landessanitätsdirektion der NÖN gegenüber bestätigt: „Es hat an der BH Krems vier Fälle von Covid-19-Infektionen gegeben, die wie jeder andere Fall entsprechend der vorgegebenen Richtlinien behandelt und abgearbeitet wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass damit die Weiterverbreitung der Infektion an der Dienststelle verhindert werden konnte.“ Alle betroffenen Personen hätten die Dienststelle in der Drinkweldergasse nach Bekanntwerden ihrer positiven Testergebnisse sofort verlassen. Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Christa Hammer versicherte der NÖN gegenüber, dass ein „ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet“ sei. Dass der Bezirk aktuell so gut dasteht, führt sie auf die gute Arbeit der Behörde und ein hohes Maß an Sensibilisierung in der Bevölkerung zurück, nachdem „die Zahlen am Anfang der Pandemie sehr hoch“ gewesen seien.

Besonders hoch sind die Corona-Zahlen in Langenlois. Im Bild: Bürgermeister Harald Leopold (ÖVP). NOEN, AWG Architects, Johann Lechner

Vorsichtige Entwarnung kommt indes aus Langenlois. Wie die NÖN online berichtete, waren die Zahlen in der Weinstadt bis zur vergangenen Woche stark gestiegen. Als eine 7-Tages-Inzidenz von 370 erreicht wurde, warnte Bürgermeister Harald Leopold (ÖVP) die Bevölkerung via Facebook-Posting und sprach gegenüber der NÖN gar von Ausreisekontrollen, die ab einer Inzidenz von 400 kommen könnten. Auf so dramatische Konsequenzen müssen sich die Langenloiser nun aber nicht einstellen. Einerseits, weil die Zahl der aktiv Infizierten (Stand Dienstag: 28) wieder leicht zurückgegangen ist, andererseits, weil es aus BH-Sicht aktuell keine Handhabe zur „Abriegelung“ einzelner Gemeinden gibt.

Für eine Überraschung sorgte in der Vorwoche in Justizkreisen die Ankündigung des Volksanwaltes Werner Amon, der ein Prüfverfahren zum Cluster in der Strafvollzugsanstalt (StVA) Stein ankündigte. Man wolle „sicherstellen, dass ausreichend Maßnahmen gesetzt wurden, um eine weitere Ausbreitung des Clusters zu verhindern“. Gegen die Bedenken des Volksanwalts sprechen die Zahlen. Nachdem es in der Vorwoche nur mehr 24 in Stein und drei nach Suben (OÖ) ausgelagerte Fälle gegeben hatte, waren die Zahlen zuletzt weiter rückläufig, was die Verantwortlichen nicht zuletzt auf eine rigide Test-Strategie im Haus in Stein zurückführen.