Keine Gemeinde im Bezirk Krems hat derzeit mehr Corona-Infizierte, als Langenlois. 30 Personen waren Stand Donnerstag, 25. März, positiv auf das Virus getestet. Bürgermeister Harald Leopold (ÖVP) informierte die rund 7.500 Einwohner schon am Mittwoch via Facebook über die angespannte Situation. Laut dem Stadtchef lag die 7-Tages-Inzidenz am Dienstag bei 370.

Sollte dieser Wert auf über 400 ansteigen, dann drohen der Weinstadt Ausreisetests, erzählt Leopold: "Die Polizei würde dann stichprobenartig an den Stadtausfahrten kontrollieren, ob Autolenker ein negatives Testergebnis mit sich führen." Eine Maßnahme, die für Leopold "in Ordnung ist, wenn es notwendig ist".

Bürgermeister Harald Leopold appelliert an die Bewohner, sich testen zu lassen. Usercontent, Johann Lechner

Wie Langenlois zum bezirksinternen Corona-Hotspot werden konnte, kann sich der Bürgermeister nicht erklären. "Ich weiß nichts von irgendwelchen illegalen Feiern, wir haben auch alle Jugendheime gesperrt." Auch in den Betrieben der Stadt sei es zu keinen Clustern gekommen, Leopold lobt in diesem Zusammenhang das Testengagement der heimischen Firmen.

Der Stadtchef appelliert nun an die Bevölkerung, sich strikt an die aktuellen Maßnahmen zu halten und verstärkt das Angebot in den Teststraßen zu nutzen. Jene im Sicherheitszentrum in Langenlois ist montags von 8 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr und freitags von 15 bis 20 Uhr geöffnet.