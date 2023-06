Gföhler Bürgermeisterin versichert: „Park wird erhalten!“

Ein fehlendes Verkehrskonzept für die gesamte Stadt Gföhl und eine mögliche Zufahrt für ein Bauprojekt, für das ein Teil des Parks bei der Mittelschule hätte weichen müssen, rief vor Monaten die Gföhler SPÖ auf den Plan (die NÖN berichtete).

SPÖ-Stadtrat Steindl ist „schockiert“

Der Erhalt des Parks hat bei den Gföhlern und allen Fraktionen im Gemeinderat oberste Priorität - umso emotionaler wird nun notwendigen Baumfällungen begegnet. Lehnte sich SP-Stadtrat Günter Steindl mit seinem letzten Facebook-Posting allerdings zu weit aus dem Fenster? Steindl veröffentliche am 21. Juni auf Facebook Fotos von im Park gefällten Bäumen: „Schockiert! Ohne Ankündigung weder im Stadtrat noch im Gemeinderat gab es dazu eine Info! ... Vor wenigen Wochen erteilte mir die Bezirkshauptmannschaft einen abschlägigen Bescheid zu meinem Antrag auf ,Naturdenkmal' des Parkes - und schon werden Bäume gefällt!“

Von Bürgermeisterin schlecht informiert?

Korrekt sein dürfte, dass es in den letzten Sitzungen des Stadt- und Gemeinderats zu den Baumfällungen keine Information gegeben haben dürfte - Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger informierte aber über notwendige Baumfällungen bereits vor Monaten im Beisein von Steindl bei der Bürgerinformationsveranstaltung, die anlässlich des an den Park angrenzenden GEDESAG-Bauprojekts in der Seilergasse abgehalten wurde.

Bäume sind in „Terminalphase“ angelangt

Der von der Gföhler SPÖ initiierte Antrag, den Park zum „Naturdenkmal“ zu erklären, lehnte die BH Krems am 11. April mit der Begründung ab, dass sich der Großteil des Baumbestands in der „Terminalphase“ oder kurz davor befinde. Da die BH Krems aufgrund des Alters der Bäume davon ausgeht, dass im Laufe der nächsten Jahre aus Sicherheitgründen für Radfahrer und Fußgänger weitere Fällungen durchgeführt werden müssen und somit der aktuelle Zustand des Parks nicht erhalten werden kann, wurde der Antrag abgelehnt. Somit ist klar, dass auch Steindl bereits vor seinem Facebook-Posting von notwendigen Fällungen im Park wusste.

Sicherheit der Passanten hat oberste Priorität

Bereits seit 2015 führt die Stadtgemeinde Gföhl ein Baumkataster, in dem alle Bäume, die im Eigentum der Gemeinde stehen, aufgelistet sind. Bei der letzten Kontrolle im Mai 2023 wurden rund 120 Bäume von Sachverständigen des Maschinenring-Service NÖ-Wien begutachtet. Dabei wurden einzelne Bäume des Parks in die Kategorie vier und fünf (schwerste Schäden, akute Gefahrensymptome, langfristig nicht kompensierbar) eingestuft und Maßnahmen höchster Priorität angeordnet. Davon betroffen waren Eschen und Kirschen mit extremem Totholzanteil und eine Linde mit gerissenem Zwiesel.

Der Sachverhalt, dass es sich bei den gefällten Bäumen um Totholz handle, bestätigte sich beim NÖN-Lokalaugenschein: Neben den drei beim zukünftigen GEDESAG-Projekt gefällten Bäumen waren zahlreiche dürre Äste zu finden, die offenbar von den gefällten Bäumen stammen. Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

Im Hinblick auf das Verkehrskonzept werde es vom bereits beauftragten Experten des Landes NÖ im Juli erste Ergebnisse geben. Hinsichtlich der zukünftigen Zufahrt für das GEDESAG-Wohnbauprojekt „Seilergasse 2“ werde laut Bürgermeisterin ebenfalls intensiv gearbeitet.

„Wunschlösung“: Zufahrt über Nachbarparkplatz

Eine „Wunschlösung“ wäre, die Zufahrt über den benachbarten Parkplatz der Wohnhausanlage der Wohnbaugesellschaft „Schönere Zukunft“ zu führen. Diesbezüglich finden ebenfalls Gespräche statt. „Außerdem muss der Gemeinderat im Hinblick auf die Zufahrt des Bauprojekts eingebunden werden“, so die Bürgermeisterin. Sie alleine dürfe gar nicht entscheiden, einen Teil des Parks für eine Wohnhausanlagenzufahrt zu opfern. Im Hinblick auf die Wiederaufforstung des Baumbestands im Park werde man mittelfristig mit Experten ein Konzept für einen Mischbaumbestand erarbeiten, der auch dem Klimawandel gewachsen ist.