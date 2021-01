Eine intensivere Zusammenarbeit vor allem auch im Tourismusbereich streben die 15 Wachauer Welterbegemeinden an.

Eines der Projekte, die man sich vorgenommen hat, ist eine gemeinsame Bus-Parkraumbewirtschaftung. Vorgesehen ist, dass ein Regionsticket (à 70 Euro) für Reisebusse eingeführt wird, das 24 Stunden lang auf ausgewiesenen Busparkplätzen Gültigkeit hat und dessen Erlös auf die teilnehmenden Gemeinden aufgeteilt wird.

Auf Freiflächen, die bislang als „Busfluchtbereiche“ dienten (wo Busfahrer ihre Fahrzeuge etwa bei Sportplätzen oder auf PKW-Stellflächen abstellten, ohne zu zahlen), wird ein Halte- und Parkverbot für Busse verhängt, das auch überwacht werden wird.

Park-Gesellschaft wurde gegründet

Welterbegemeinden-Obmann Andreas Nunzer hat dieses Vorhaben zur Chefsache erklärt, auch gleich ein komplexes Regelwerk für die Durchführung dieses Plans vorgelegt und die Gesellschaft „RPBW“ (Regionale Parkraumbewirtschaftung Wachau) gegründet. „Wir müssen die ,Buswirtschaft‘ in den Griff kriegen. Unser Konzept umfasst eine einheitliche Tickettarifstruktur und die Überwachung sowohl der bewirtschafteten Park- als auch der Freiflächen“, stellt Nunzer das Parksystem vor.

Im Vorjahr hat er eine Tour durch die Welterbegemeinden gestartet, um seine Bürgermeisterkollegen von den Vorteilen einer solchen gemeinsamen Vorgehensweise zu überzeugen. In den meisten Gemeinden holte er sich allerdings einen Korb – als Mitstreiter konnte er jene Städte lukrieren, die schon bisher Busparkplätze ausgewiesen und gebührenpflichtig betrieben haben.

In Dürnstein beispielsweise gibt es bis zu 15 Busparkplätze auf den Parkflächen beim Kuenringerbad (kurz P1 genannt), die schon in den vergangenen Jahren gebührenpflichtig waren. Der große Parkplatz war viele Jahre lang mittels Schranken „geschützt“, in den letzten Jahren wurde er entfernt, es gab drei Ticketautomaten. Nun wird der Parkplatz neu gestaltet und eine neue Schrankenanlage (Kostenpunkt zirka 60.000 Euro) installiert, die Mitgliedschaft in der RBPW schlägt sich mit weiteren 8.500 Euro zu Buche. „Diese Investitionen sind aus unserer Sicht notwendig, um ein Halte- und Park(verbots-)system und eine geordnete Parkraumüberwachung installieren zu können“, rechtfertigt Bürgermeister Johann Riesenhuber die Ausgaben.

Schrankenanlagen und Gebühren fürs Parken auf dem Busparkplatz beim Welterbezentrum gibt es schon seit dem Vorjahr in Krems-Stein, und auch Melk wird das RPBW-System übernehmen.

Bus-Parkflächen nicht überall verfügbar

In Weißenkirchen stehen laut Bürgermeister Christian Geppner zu wenig Parkflächen zur Verfügung, „die Kosten-Nutzen-Rechnung geht da nicht auf“, erzählt er, dass es demnach Bustouristen nur erlaubt ist, beispielsweise bei der Schiffsanlegestation ein- und auszusteigen, der Busfahrer muss davor/danach einen ausgewiesenen gebührenpflichtigen Parkplatz in einer anderen Gemeinde anfahren.

Besonders viel Kritik gibt es in der Nunzer-Gemeinde Spitz an der Gründung der RPBW. Hier stehen insgesamt 10 bis 12 Busparkplätze vor dem Hochwasserschutzlager an der Donaulände zur Verfügung. Gemeinderat Christian Hirtzberger ortet im RPBW-System Geldverschwendung: zu hohe Investition in die (vom Gemeinderat bereits beschlossene) Schrankenanlage und in die Gesellschaft, keine Infos zu deren Betriebskosten und auch nicht zu den möglichen Einnahmen.

„Worin liegt die Notwendigkeit, die Parkraumbewirtschaftung in eine Kapitalgesellschaft auszulagern? Gibt es Alternativen?“, fragt er.