Parken in Krems: Das schier ewige Dilemma geht in die Verlängerung. Die „Arbeitsgruppe Parken“, ein Gremium, das ein neues Parkkonzept für die Stadt erarbeiten soll und aus Vertretern der Politik, Interessensgruppen, Magistrat und Bevölkerung besteht, kommt nicht wie ursprünglich geplant bis zum Jahresende zu einem Ergebnis. Die restriktiven Corona-Maßnahmen verhindern ein viertes und finales Treffen der 17-köpfigen Gruppe im Dezember. Der Termin soll nun im Jänner nachgeholt werden.

Wirtschatskammer-Obmann Thomas Hagmann sieht die AG Parken als Zeitverschwendung. MK

Was bisher erarbeitet wurde, das ist dem Ergebnisprotokoll der bis dato letzten Sitzung vom 22. Oktober zu entnehmen, das der NÖN vorliegt. Daraus ersichtlich: Die Verschmelzung der Grünen und Blauen Zone zu einer Zone mit Einheitspreis, wie von der ÖVP, FPÖ und Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann gefordert, wird es nicht geben. Rechtliche Hürden aber auch die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Stadtteile machen diesem Wunsch einen Strich durch die Rechnung.

Stattdessen steht eine Ausdehnung der Zonen auf weitere Gebiete im Raum. So geht aus dem Protokoll hervor, dass über die Wienerstraße, Hohensteinstraße, Kettenstettengasse, Lederergasse und dem nördlichen Stadtgraben eine Grüne Zone gezogen werden könnte. Für die Reisperbachtal straße schlägt die Arbeitsgruppe eine Kurzparkzone vor, für den östlichen Bereich des Bahnhofsviertels – also den gesamten Bahnhofplatz und die Scheidtenbergerstraße – eine gebührenpflichtige Kurzparkzone ähnlich der in der Altstadt.

AG-Chef Scheichel wegen Info-Leck sauer

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel (SPÖ): „Modell erarbeiten, das von vielen goutiert wird.“ MK

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel, der Leiter der „AG Parken“, ist alles andere als froh darüber, dass ein Entwurf für das adaptierte Zonensystem jetzt schon an die Öffentlichkeit gerät: „Mehrfach haben sich die AG-Mitglieder darauf verständigt, dass Ergebnisse, die diskutiert werden und noch nicht fertig sind, vorerst nicht weitergegeben werden sollen. Das hier ganze Protokolle samt den Ausführungen von Experten weitergegeben werden, finde ich sehr befremdlich.“ Scheichel betont, dass jeder Vorschlag von der Behörde auf seine „Rechtslage“ zu prüfen sei und dem Gemeinderat „ausschließlich die Gestaltung der Gebühren“ obliege.

Wie lange es dauert, bis nach der vierten und letzten Sitzung der AG ein fertiges Konzept auf dem Tisch liegt, ist offen. „Wir werden, so es nach den Covid-Bestimmungen möglich ist, unsere Arbeit wieder aufnehmen und ernsthaft versuchen, ein gutes und zukunftsträchtiges Modell – das von vielen goutiert wird – zu erarbeiten“, sagt Scheichel. Absegnen muss dieses Modell der Gemeinderat.

FPÖ-Verkehrssprecher Martin Zöhrer spricht von einer „Beschäftigungstherapie. MK

Die Kritik an der Arbeitsgruppe unter dem Titel „Zeitverschwendung“ ebbt indes auch Monate nach dem ersten Treffen im August nicht ab. Thomas Hagmann, der gemeinsam mit Geschäftsführer Holger Lang-Zmeck die Wirtschaftskammer abwechselnd vertrat, meint, dass es längst ein fix fertiges Konzept gebe und die AG nur zur „Bespaßung der Interessensgruppen“ diene. Martin Zöhrer, Verkehrssprecher der FPÖ, spricht von einer „Beschäftigungstherapie und Pseudo-Bürgerbeteiligung“.