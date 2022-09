„Parkplatzausrutscher“ halten Feuerwehr auf Trab

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ist hier ein zweites Bermuda-Dreieck entstanden oder liegt eine tückische Wasserader unter dem Asphalt? Die Hadersdorfer Feuerwehrleute können sich die Scherze nach dem fünften Einsatz auf dem Parkplatz des Restaurants Bartl innerhalb von zweieinhalb Monaten nicht mehr verkneifen.

Das Unfallszenario ist immer dasselbe: Eine Autofahrerin – alle Betroffenen waren laut übereinstimmenden Angaben weiblich – fährt über den flachen Randstein hinaus in einen Entwässerungsgraben, aus dem der Pkw ohne Fremdhilfe nicht mehr herauskommt.

So geschehen zuletzt am Vormittag des Donnerstags, 1. September. Für die Feuerwehr Hadersdorf ist die Bergung mittlerweile Routinesache. „Wir heben das Fahrzeug mittels Hebekissen an und ziehen es rückwärts auf die asphaltierte Fläche. Eine Angelegenheit von 15 Minuten“, erzählt Kommandant Christoph Firlinger, der gesteht: „Es lachen schon alle, wenn sie die Alarmierung lesen.“ Alle Unfalllenkerinnen blieben bei den „Parkplatzausrutschern“ unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden an den betroffenen Fahrzeugen.

Hausherr Roman Bartl nimmt die Sache ebenfalls mit Humor: „Es ist wie verhext. Mein neuer Spitzname ist bald ‚Rabattl‘.“ Der Gastronom will jetzt trotzdem handeln. Schon bald sollen Schilder auf den tückischen Entwässerungsgraben aufmerksam machen.

