Egelsee: Volksschul-Schließung wäre „Anschlag“

Für viel Aufregung sorgt derzeit ein vom Magistrat erstellter Masterplan, der die Zukunft von Kindergarten,- Volksschul- und Mittelschul-Standorten behandelt. Nachdem bekannt geworden war, dass Krems in den kommenden Jahren Millioneninvestitionen in seine Kindergarteninfrastruktur bevorstehen, bringt nun eine weitere Passage aus dem im Bildungsausschuss des Gemeinderats behandelten Papier einiges an Sprengkraft mit sich. Eine Vorausschau auf das Jahr 2032 – bis dahin sollen die Vorschläge des Masterplans umgesetzt werden – stellt eine mögliche Schließung der Volksschule Egelsee in den Raum. Konkret heißt es darin: „Wenn die VS Egelsee geschlossen wird, wird laut Masterplan die VS Stein um zwei Klassen vergrößert.“

Die Politik ist ob dieses Szenarios entsetzt. Für KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer, der in Egelsee lebt, wäre eine Schließung der Volksschule ein „Anschlag auf den Ortsteil.“ Eine Verlegung der Kinder nach Stein sei zudem alleine aus verkehrspolitischer Sicht „ein Wahnsinn“. Ähnlich scharf reagiert die ebenfalls in Egelsee wohnhafte ÖVP-Stadträtin Bernadette Laister. „Mit einer Schließung würde der Stadtteil endgültig zum Stiefkind der Stadt Krems verkommen. Die Volksschule gehört zum Stadtteil wie das Wirtshaus, die Feuerwehr oder die Braunsdorfer-Warte.“ Das Ende der Bildungseinrichtung sei zudem aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums nicht argumentierbar. Laister fordert eine breite Debatte und einen klaren Beschluss „für die Sicherung des Bildungsstandorts in Egelsee.“

Bildungsstadtrat Martin Zöhrer (FPÖ) ist ebenfalls klar gegen eine Schließung der VS Egelsee. Warum die Sache dann überhaupt im Masterplan der Stadt aufgeschlagen ist? „Die Schule entspricht infrastrukturell nicht mehr den gesetzlichen Voraussetzungen und ist sanierungsbedürftig. Sie dürfte heute nicht mehr gebaut werden.“