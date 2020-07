Darüber, dass die Domäne Wachau zum besten Weingut Europas gekürt wurde (die NÖN berichtete), freut man sich auch an der IMC-Fachhochschule Krems.

Der Betrieb ist Partner der FH beim seit 2015 bestehenden, in Österreich einzigartigen Studiengang „International Wine Business“ (Studiengangsleiter: Albert Stöckl) und für Abgänger ein attraktiver Arbeitgeber. Marlies Renwart, Absolventin des Studiengangs „Unternehmensführung“ in Krems, ist hier als Teil des Marketing-Teams für Presse und Kommunikation verantwortlich: „Mit meinem berufsbegleitenden Studium an der IMC-FH Krems habe ich den Grundstein gelegt. Da meine private Leidenschaft dem Thema Wein gilt, habe ich noch ein Masterstudium im Bereich ,Internationales Weinmarketing‘ draufgesetzt und mein Hobby zum Beruf gemacht.“