Kremser Delegation bei 760-Jahr-Feier in Kroměříž

Kremsier oder Kroměříž: Die historisch bedeutende Stadt in Ostmähren ist seit 29 Jahren Partnerstadt von Krems. Zur 760-Jahr-Feier waren alle Partnerstädte Kremsiers geladen. Dies sind Châteaudun, Frankreich, Nitra in der Slowakei, Piekary Śląskie (Polen), Râmnicu in Rumänien und eben Krems.

Abordnung aus Krems bei Feierlichkeiten

Beim internationalen Empfang war eine kleine Abordnung aus Krems in der 225 Kilometer entfernten Stadt in Tschechien. In den Osten gereist waren die Kulturbeauftragte der Stadt, Gemeinderätin Elisabeth Kreuzhuber, und Präsidialamts-Leiterin Rosemarie Bachinger. „Die Stadt Krems und ihre Partnerstadt Kroměříž haben viele tief in der österreichischen Geschichte wurzelnden Gemeinsamkeiten“, betonte Kreuzhuber. „Zudem werden in beiden Städten Kunst und Kultur, Zukunftsorientierung sowie Gastfreundschaft groß geschrieben.“

Europäischer Gedanke wird gestärkt

Die vielen tausend Freundschaften, die Städte über Landesgrenzen und Generationen hinweg pflegen, „schaffen herzliche persönliche Kontakte und stärken den europäischen Gedanken“, wie Kreuzhuber betonte. Die mährische Stadt feiert heuer ihr 760-Jahr-Jubiläum. Vor 25 Jahren wurde das Erzbischöfliche Schloss mit seinen Barockgärten in die UNESCO-Liste der Weltkulturerbe aufgenommen. Das Schloss ist Sitz einer bedeutenden Gemäldegalerie, die unter vielen Kunstschätzen auch das letzte Bild von Tizian beherbergt sowie eine wertvolle Sammlung von Musikmanuskripten mit Werken von Mozart und Beethoven.

Gästen tolles Programm geboten

Anlässlich des Jubiläums gab es im Rahmen des jährlichen Sommerfestivals für Einheimische und Gäste ein Festkonzert der Philharmonie Zlín mit Aufführung der 9. Symphonie Ludvig van Beethoven in der Orangerie des Blumengartens. Nächstes Jahr feiert die österreichisch-tschechische Städtepartnerschaft ihr 30-jähriges Bestehen.