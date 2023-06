Krems: Ärger mit Notruf NÖ

Peter Neuhauser ist mächtig sauer auf die Organisation Notruf NÖ. Immer wieder erfolgten Tage vorher bestellte Transporte seiner Frau in ArztOrdinationen – teils deutlich – zu spät. Doch jüngst gab es einen Vorfall, der das Fass zum Überlaufen brachte.

„Leider benötigten wir in den letzten Monaten mehrfach Transporte zum Röntgen und zu Fachärzten. Dabei kam es regelmäßig zu Verspätungen zwischen zehn und 25 Minuten“, erzählt Neuhauser. „Aber der Vorfall am 6. Juni war ein Skandal.“ Die Abholung der Patientin mit einem Rettungswagen sollte um 9.45 Uhr erfolgen, da sie um 10.20 Uhr einen Termin beim Lungenfacharzt hatte. Um 10 Uhr erfolgte die erste telefonische Reklamation – und dann gab es in Abständen von fünf bis zehn Minuten weitere.

„Bei der vorletzten wurde mir mitgeteilt, dass man den Facharzt von der Verspätung verständigen werde.“ Um 10.30 Uhr reichte es dem Kremser dann. Er meldete sich direkt beim Roten Kreuz. „Und dort habe ich dann erfahren, dass der Termin gecancelt und der Transport storniert worden ist. Hätte ich nicht selbst reklamiert, hätte ich von der eigenmächtigen Absage des Arzttermins gar nichts erfahren!“, ist das Ganze für Neuhauser noch immer nicht fassbar.

Die „durchwegs kompetenten und freundlichen Fahrer und Begleiter des Roten Kreuzes“ tun dem Beschwerdeführer leid. „Sie leiden auch unter diesen Disponenten.“ Er empfiehlt dem Roten Kreuz dringend den Abbruch der Kooperation mit diesem Unternehmen, Notruf NÖ. Es sei „bei den Transporten tatsächlich zu einigen Minuten Abweichungen“ gekommen, gibt deren Sprecher Stefan Spielbichler auf Anfrage der NÖN zu. „Durch die laufend steigende Anzahl an Krankentransporten ist es zunehmend fordernd, mit einer begrenzten Zahl an Teams eine minutengenaue Abholung zu ermöglichen.“

Am 6. Juni „kam es zu einem Fehler, für den wir uns bei Herrn und Frau Neuhauser entschuldigen möchten“. Leider sei die Avisierung eines späteren Behandlungstermins beim betreffenden Arzt nicht möglich gewesen, der Termin ist letztlich deshalb dann von der Facharzt- Ordination storniert worden. „Leider haben wir es verabsäumt, der Klientin rasch genug Bescheid zu geben.“

Es seien in der Zwischenzeit jedoch bereits Maßnahmen ergriffen worden. So gebe es zur Verbesserung der Abwicklung der rund 400 Krankentransporte in der Region Krems-Tulln nun vormittags einen zweiten Disponenten.