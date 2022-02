Strahlentherapie Krems kooperiert mit Brustgesundheitszentrum Horn

Durch Erfüllung von strengen Zertifizierungskriterien erhielt die Abteilung das entsprechende Zertifikat und zeigt damit, dass im Universitätsklinikum Krems Behandlungen und Therapien auf höchstem Niveau stattfinden.

Wichtige Befundungen in Horn

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, in Österreich erhalten jährlich circa 5.500 Patientinnen die Diagnose „Brustkrebs“. Fast jede achte Frau in Österreich ist damit im Laufe ihres Lebens mit dieser belastenden Krankheit konfrontiert. Durch regelmäßige Voruntersuchungen können entsprechende Veränderungen rechtzeitig entdeckt und vor allem auch behandelt werden. Das Brustgesundheitszentrum Waldviertel am Landesklinikum Horn bietet die Möglichkeit Befunde rasch und sicher abzuklären, um eine erfolgreiche Behandlung zu ermöglichen.

Krems ist optimal ausgestattet

Ein besonders wichtiger, zertifizierter Kooperationspartner des Brustgesundheitszentrums ist die klinische Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum Krems. Die Zertifizierungskriterien sind durch den Anforderungskatalog der Österreichischen Zertifizierungskommission (ÖZK) genau definiert: Die technische Ausstattung der Abteilung ist mit den drei in Krems verfügbaren Linearbeschleunigern und deren Qualitätskriterien klar erreicht. Zudem erfordert die Zertifizierung regelmäßige Fortbildungsnachweise der behandelnden Fachärzte sowie eine Mindestanzahl an Mammakarzinom-Behandlungen pro Jahr.

Behandlungsqualität verbessern!

„Wir freuen uns sehr, ab sofort das Brustgesundheitszentrum Horn als zertifizierter Kooperationspartner unterstützen zu können" freut sich Primaria Anja Bayerl von der Kremser Strahlentherapie. "Vor allem liegt uns die qualitative Verbesserung unserer Behandlung am Herzen, welche durch den intensiven interdisziplinären Austausch der Fachdisziplinen in Diagnostik und Therapie erreicht werden kann.“ Sie hat auch ein Lob für ihr Team parat: „Die auf jede Patientin optimal zugeschnittene Behandlung erfordert ein umfangreiches, fachliches Know-How, welches jedes einzelne Mitglied meines Teams mit großem persönlichen Engagement mitbringt.“

Kooperation bereits bewährt

Neben dem Brustgesundheitszentrum in Horn ist die klinische Abteilung in Krems auch Partner des Brustgesundheitszentrums Mitte im Universitätsklinikum St. Pölten. 2021 wurden 378 Patientinnen wegen eines Mammakarzinoms bestrahlt und 227 radioonkologische Nachsorgen bei Strahlenpatientinnen durchgeführt. Durch regelmäßige Konferenzen aller Beteiligten kann die Optimierung der Qualität der interdisziplinären Behandlung und Betreuung der gemeinsamen Patientinnen sichergestellt werden.

