Alt-Bischof weihte die neuen Glocken

Genau im 30. Jahr ihres Bestehens bekommt die Pfarre Paudorf ein neues Dreier-Geläut: Bei einer feierlichen Messe wurden die zwei neuen Glocken und die renovierte Altmanni-Glocke von Alt-Bischof Klaus Küng geweiht.

Küng wies in seiner Predigt auf die Bedeutung der Glocken für die Pfarre hin: „Glocken laden regelmäßig zu Gebeten und Gottesdiensten ein.“

Alt-Bürgermeister Anton Greimel spannte einen Bogen von der Vergangenheit ins Heute. Schließlich war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass vor 45 Jahren die erste Glocke, die Christus-Glocke, in Paudorf installiert wurde.

Die frisch geweihte Frauen-Glocke für den Hellerhof mit Rosenranke und Bild der Mariazeller Madonna und die Antonius-Glocke für die Dorfkapelle Paudorf mit Fischeband und Bild vom Heiligen Antonius von Padua wurden von der Firma Grassmayr gegossen.

Vergangenen Montag wurden die Glocken aufgezogen. Für Paudorf ein besonderes Ereignis, berichtet Pater Udo Fischer: „Wir haben alle Kinder der Volksschule und des Kindergartens dazu eingeladen. Dass eine Pfarre neue Glocken bekommt, ist etwas ganz Besonderes. Ich habe selbst so etwas Wunderbares noch nicht miterlebt.“

In der Dorfkapelle Paudorf wird die neue Glocke erstmals am Donnerstag, 22. Dezember, dem 150. Todestag von Abt Engelbert Schwerdtfeger, zu hören sein. Das Dreiergeläut der Pfarrkirche wird erstmals am Heiligen Abend im Rahmen des Hirtenspiels bei der Kindermette erklingen.

