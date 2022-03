Hilfstransport an Grenze: Ein Kofferraum voller Windeln

Es ist Donnerstag, 8:30 Uhr: Im Innenhof der Familie Pehn in Paudorf herrscht geschäftiges Treiben, Autos fahren vor, Kartons werden ausgeladen, Menschen bringen Jacken oder Decken.

Über Nacht hat die Gemeinde Paudorf gemeinsam mit dem Verein „Forta Vietil“ eine Spendenaktion organisiert. Die Paudorferin Andreia Gorgan ist gebürtige Rumänin und die starke Frau hinter dem Verein. Bereits seit Jahren sammelt sie immer wieder Sachgüter, plant Lastwagen-Transporte in arme Länder.

In Paudorf ist die Ukraine- Aktion der Gemeinde straff organisiert: Mittwoch bis Freitag wurden Spenden gesammelt. Montags haben zwei Lkws mit 300 Kartons und 200 Säcken sowie rund 100 Packs Windeln Paudorf in Richtung rumänischer Grenze verlassen.

In Rumänien nimmt Gorgans Bruder und Priester Florin Popa die Güter entgegen, verteilt sie an ukrainische Flüchtlingsfamilien: „Mein Bruder hilft vor Ort, er organisiert rumänische Familien, bei denen die Flüchtlinge unterkommen können, verteilt Bekleidungspakete und Hygieneartikel an die, die sie wirklich brauchen“, beschreibt Andreia Gorgan, selbst Mutter von vier Kindern.

Zurück nach Paudorf: Dort hat sich Gemeinderätin Claudia Pehn spontan bereit erklärt, die Sammelaktion zu organisieren. „Ich bin einfach nur überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen, weit über die Gemeindegrenzen hinaus“, ist sie sichtlich gerührt. „Wildfremde haben mich angerufen und gefragt, was sie für uns kaufen können.“ Ein Mann hat beispielsweise einen Kofferraum voll Windeln gebracht. „Mich haben nicht nur Freunde gefragt, ob sie uns unterstützen können“, berichtet Pehn. „Mütter sind gekommen und haben uns einfach stundenweise sortieren geholfen. Einfach unglaublich.“

Innerhalb von zwei Tagen wurden 13 Tonnen Hilfsgüter gesammelt - so viel Kleidung, Decken, Hygieneartikel, Babynahrung und Windeln, dass Initiatorin Andreia Gorgan sogar zwei größere Lkws organisieren musste.

Eine weitere Sammelaktion ist in Planung, Infos in Kürze unter http://www.paudorf.at.

