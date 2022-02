Kulturverein: Neue Saison mit buntem Programm

Nach zahlreichen Absagen in den vergangenen zwei Jahren startet der Kulturverein in die Frühlingssaison: „In Paudorf hat es so lange keine Kulturveranstaltungen gegeben, wir ziehen die Frühlingssaison 2022 jetzt durch“, gibt sich Obfrau Ingrid Pergher zuversichtlich. „Wir hoffen darauf, dass sich die Leute auch trauen, zu uns zu kommen. Wir haben weitreichende Sicherheitsmaßnahmen und das Buffet wird nach draußen verlegt.“

Nach dem die Vernissage „MontagAKTion“ von Jänner auf Herbst verschoben werden musste, ist das erste Highlight das Kabarett „Lockvögel“ von Flo und Wisch am 18. Februar um 19 Uhr.

Thomas Strobl folgt am 11. März um 19 Uhr mit seinen „Gags, Songs & Sing - along“.

„Im April werden wir gleich drei Veranstaltungen haben“, so Pergher.

Am 1. April tritt Johanna Beisteiner mit einem Solokonzert mit Gitarre, Sopran und Flamencotanz um 19 Uhr auf.

Der Paudorfer Chor „Euphorico“ gibt am 22. April um 19 Uhr sein Frühlingskonzert.

Abgeschlossen wird die Frühlingssaison mit dem neuen Kabarett „Vienna waits for you“ von Joesi Prokopetz am 29. April um 19 Uhr.

„Karten sind bei der Gemeinde Paudorf dienstags und donnerstags erhältlich“, freut sich Obfrau Pergher auf viele Besucher. Infos unter: http://www.kulturverein-paudorf.at

