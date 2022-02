Neuer Schwung in Verschönerungsverein

Einen neuen Vorstand wählte der Verschönerungsverein (VV) Höbenbach-Eggendorf. Anstelle von Christine Rossecker, die 13 Jahre lang Schriftführerin war, trat Gerald Skorsch. Seine Stellvertreterin (ebenfalls neu) ist Michaela Bachler.

Obmann Michael Schnaubelt, der ebenso in seiner Funktion bleibt wie sein Stellvertreter Heinz Fink, dankte der scheidenden langjährigen Funktionärin für ihren Einsatz. Im Amt bestätigt wurden Kassierin Sonja Ziller und deren Stellvertreter Thomas Heigl.

Das Corona-bedingt abgesagte Preisschnapsen soll im Laufe des Jahres nachgeholt werden. Groß ist die Hoffnung, dass der traditionelle Frühschoppen am 1. Mai in Szene gehen kann.

„Wir leisten viele unbemerkte Arbeiten“, sind sich die Vereinsmitglieder ihrer Bedeutung bewusst. Sie pflegen Blumenrabatte und Hecken auf den öffentlichen Flächen in Höbenbach und Eggendorf und leisten unbezahlte Tätigkeiten wie das Rasenmähen und die Instandhaltung der Bankerl an den Wegen und am Rastplatz Eggendorf. Gemeinsam mit der Marktgemeinde und der Feuerwehr wird alle Jahre die Flurreinigung durchgeführt.

„Neue Mitglieder sind gerne gesehen!“, appelliert Obmann Schnaubelt. „Wir würden uns freuen, würden sich auch mehr Jugendliche in den Dienst des Vereins stellen.“

