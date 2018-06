Produkte aus der Tagesstätte in Paudorf können jetzt auch in der Wohnboutique Sachseneder in Krems erworben werden. Darüber freuen sich Sebastian Pilsbacher, Filialleiter Hubert Maresch, Tischlermeister Willi Geyer, Boutiqueleiterin Lucia Troppko, Tagesstättenleiterin Anita Zeilinger-Pferscher sowie Hans-Jürgen Schweiger (von links).

| Caritas/Karl Lahmer