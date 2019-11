Mit dem Ziel, jeder Frau in Paudorf und in den Katastralgemeinden einen Platz für ihre Stimmen zu bieten, um zur Lebensqualität von Frauen und Familien beizutragen, wurde in Paudorf die Ortsgruppe „Wir Niederösterreicherinnen — ÖVP Frauen“ gegründet. Bettina Schimany wird die Ortsgruppe als Gemeindeleiterin gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Claudia Pehn leiten.

Zahlreiche Frauen aus Paudorf, den Katastralgemeinden und der ÖVP Frauen Krems nahmen an der Gründungsveranstaltung im Winzerhof Dockner teil. Unter den Gästen war auch der geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Martin Rennhofer. Er gratulierte dem Vorstand und beglückwünschte die Ortsgruppe für ihre weitere Tätigkeit in der Gemeinde. Als erstes Projekt möchte die Ortsgruppe gemeinsam mit der ÖVP Paudorf einen Glühweinstand organisieren.