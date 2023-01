SPÖ stimmte gegen Budget

Werbung

In der Gemeinderatssitzung hat die SPÖ gegen den Voranschlag gestimmt: „Wenn ich mir den künftigen Schuldenstand anschaue, graust mir“, bringt es SPÖ-Clubsprecher Michael Sacher auf den Punkt, obwohl er zugeben muss: „Beim Kanal bleibt uns nichts anderes übrig und wir sind nicht gegen den Neubau des Feuerwehrhauses und auch nicht gegen das neue Musikheim. Uns fehlt einfach ein Gesamtkonzept.“

Und fünf konkrete Punkte kritisieren die Roten im Budget: „Wir vermissen das Sozialpaket, das im Ausschuss geschnürt wurde, Gelder für den Straßenbau fehlen und der Hochwasserschutz Meidling.“ Außerdem hätte die SPÖ gerne einen Plan für die Musikschule, wenn das Musikheim verkauft wird, und eine Abbildung des Kindergartens im Budget.

„Wir vermissen das Sozialpaket, das im Ausschuss geschnürt wurde, Gelder für den Straßenbau fehlen und der Hochwasserschutz Meidling.“

Bürgermeister Martin Rennhofer kontert: „Es enttäuscht mich, dass die SPÖ nicht beim Voranschlag mitgestimmt hat, es wäre ein Zeichen für die Projekte gewesen.“ Beim Neubau des Feuerwehrhauses habe Paudorf eine einmalige Chance: „Wir bekommen vom Land drei Millionen Euro gefördert, weil dieses Projekt federführend in Niederösterreich ist. Hätten wir fünf Feuerwehrhäuser bauen müssen, hätte es ein Vielfaches gekostet.“ Auch die Kanalsanierungen seien fällig: „Durch das Hochwasser und den Rückstand aus der Vergangenheit sind die Sanierungen unumgänglich. Außerdem haben wir die Chance, viele Projekte zu 100 Prozent über den Katastrophenschutz gefördert zu bekommen“, so Rennhofer. Natürlich müsse man für die zwei Meilenstein-Projekte andere hintanstellen: „Das sind Investitionen in die Zukunft.“

Auch die Kritikpunkte beantwortet Rennhofer: „Wir haben den Heizkostenzuschuss verdoppelt, der Hochwasserschutz in Meidling wird umgesetzt. Im Straßenbau wird es zwar keine großen Projekte geben, aber wir machen unsere Hausaufgaben.“ Für den neuen Kindergarten sei eine Projektstudie im Budget und die Musikschule werde laut Rennhofer wahrscheinlich ins alte Feuerwehrgebäude übersiedeln.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.