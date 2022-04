Trafik statt Bankfiliale?

Werbung

Mit 8. April schließt die Raiffeisen-Bank in Paudorf endgültig. Der Aufschrei nach Bekanntwerden des geplanten Endes war groß. Noch bis zum 31. Mai läuft der Mietvertrag mit der Gemeinde, was danach am Standort passiert, ist offen.

Fest steht, dass es einen konkreten Interessenten für die Nachfolge gibt: Der Paudorfer Trafikant Burak Kirali würde von seinem derzeitigen Standort nur wenige hundert Meter weiter in die ehemalige Raiffeisen-Filiale übersiedeln. Dazu gibt es ein schriftliches Ansuchen bei der Gemeinde, über das auch der Gemeinderat beraten hat.

Kirali berichtet: „Es gab bereits ein positives Gespräch mit dem Bürgermeister. Sobald die Gemeinde an mich vermietet, würden wir nicht nur mit der Trafik umziehen. Ich würde gerne Postpartner werden und im Foyer über IC Cash einen Bankomaten aufstellen.“

Wechsel schon mit Herbst geplant

Gehen die Pläne des Unternehmers auf, würde er eine entscheidende Nahversorger-Rolle übernehmen: „Ich habe noch einen bestehenden Mietvertrag, würde aber bis zum Herbst übersiedeln.“ Faktoren wie Einrichtung oder die Bestellung von Möbeln seien noch zu berücksichtigen. Aufgrund der größeren Fläche könnte Kirali sogar sein Sortiment erweitern: „Unter anderem um Schreibwaren und Geschenkartikel.“

Da Kiralis Ansuchen im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung behandelt wurde, gibt man sich bei der Gemeinde bedeckt: „Natürlich würden alle Fraktionen eine derartige Initiative für den Ort begrüßen“, so Bürgermeister Martin Rennhofer. „Ein Mietvertrag für einen Nachmieter kann allerdings erst in der April-Sitzung des Gemeinderats beschlossen werden.“

