ÖVP holte sich 29. Bürgermeister im Bezirk Krems .

Wie erwartet, wurde in der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Montag (2. März) Martin Rennhofer zum ersten ÖVP-Bürgermeister in der Geschichte Paudorfs gewählt. Der Preis dafür: ein Vizebürgermeister aus den Reihen der FPÖ und ein frostiges Klima im Gemeinderat.