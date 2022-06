Vom Wunder (zu)zuhören: Folke Tegetthoff zu Gast

Die Frau Ava Bücherei in Paudorf ist eine von fünf Büchereien in Niederösterreich, die im Rahmen eines Projektwettbewerbs ausgewählt wurde: Erzähler Folke Tegetthoff wird am Montag, 27. Juni, um 19 Uhr im Pfarrsaal der Pfarre St. Altmann mit einer poetischen Erlebnisreise zu Gast sein. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Abend ist aktueller, denn je: Der weltweit anerkannte Märchendichter und Erzähler Folke Tegetthoff hat zur Thematik „Zuhören“, „Gehört werden“ und „Nicht zuhören können“ ein einzigartiges Programm konzipiert. „Vom Wunder (Zu)Zuhören“ ist eine poetische Erlebnisreise als Erzählvortrag aus der Workshop-Reihe „Die Schule des Zuhörens“.

Mit einer Kombination aus verblüffenden Tatsachen über das Ohr und Erzählungen zum Thema Zuhören veranschaulicht Folke Tegetthoff, welch essenzielle Rolle (Zu)Hören und Gehört-Werden tatsächlich in unserem Leben spielen.

Diese „Erlebnisreise zum Hören“ hat Folke Tegetthoff seit 2007 inzwischen über 800 Mal in zwölf Ländern vor über 150.000 begeisterten Menschen durchgeführt und kann nun in Paudorf, bei der Frau Ava Bücherei miterlebt werden.

Infos unter: http://buecherei-frau-ava.noebib.at

