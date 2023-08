Kinder erobern den Steinbruch in Meidling

Wo normalerweise 100 Laster am Tag durchrollen, waren dieses Mal Roller, Räder und Co. am Start: Im Rahmen des Ferienspiels eroberten die Kinder den Steinbruch in Meidling, denn die Firma Asamer hat mit der Gemeinde einen Actiontag organisiert.

Mehr als 120 Kinder waren am 2,4 Hektar großen Areal unterwegs, ein Paradies für die Kleinen: Sie durften am 15 Meter hohen Sandhaufen Sand spielen, rutschen, kugeln oder mit Kinderbaggern arbeiten. Kleine Forscherinnen und Forscher konnten in einem eigenen Haufen nach Schätzen graben.

Das Team rund um Standortleiterin Angela Lechner kredenzte kühle Getränke, Jause und Obst. 19 Mitarbeitende beschäftigt Asamer in Meidling, 13 halfen beim Actiontag, sogar eigens aus der Zentrale in Oberösterreich sind Kollegen und natürlich die Eigentümer-Familie rund um Michael und Manfred Asamer angereist.

Mit dem Shuttle ging es für die Kinder zum See: Dort wartete nicht nur Erfrischung im kühlen Nass, sondern auch ein unglaublicher Blick vom tiefsten Punkt des Steinbruchs. Dort sind es 105 Meter hinauf zu den obersten Terrassen. Für Abkühlung sorgte auch der Eiswagen.

Highlight war aber die Fahrt mit dem großen Muldenkipper: Fahrer Jürgen Stoll drehte mit den Gästen mit dem 50-Tonnen-Bulliden viele Runden. Zum Abschluss bekam jedes Kind einen „Muldenkipper-Führerschein“. Bis zu 65 Tonnen Material kann ein Muldenkipper auf einmal laden, drei sind im Steinbruch im Einsatz. So werden rund 500.000 Tonnen Material im Jahr verarbeitet.

„Wir organisieren diesen Tag seit 20 Jahren und es ist immer ein besonderes Highlight, die Begeisterung der Kinder zu sehen“, berichtet Standortleiterin Angela Lechner. „Bei uns sind mittlerweile Eltern zu Gast, die selbst schon als Kind am Ferienspiel teilgenommen haben.“ Und so freut sich das Asamer-Team schon auf nächstes Jahr.