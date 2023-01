Kulturgenuss und Lacher

Mit einer Vernissage startet der Kulturverein Paudorf in die Frühlingssaison: Unter dem Motto „Überlebenskunst“ zeigt der Malerkreis Paudorf Werke quer durch alle Techniken. Die Vernissage findet am Freitag, 27. Jänner, um 19 Uhr im W.-Kienzl-Museum statt. Die Schau ist bis 19. März an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Ein weiteres Highlight ist der Reisevortrag „Mit Rucksack und Akkordeon durch Südamerika“ von Daniel Stratznig. Am Freitag, 24. Februar, 19 Uhr teilt er seine Impressionen einer Reise, die letztendlich sein Leben verändern sollte.

Am Freitag, 3. März, 19 Uhr, geht es lustig weiter: „BE-Quadrat“ präsentieren ihr Musikkabarett „Ansichtssache“. Die beiden Profisänger starten mit ihrem neuen Programm in eine neue Ära und hinterfragen dabei alles.

Kurz darauf – und zwar am Freitag, 17. März, 19 Uhr, – folgt Clemens Maria Schreiner mit seinem Musikkabarett „Krisenfest“. Das Credo des Radikaloptimisten Schreiner lautet dabei: „Man muss die Krisen feiern, wie sie fallen.“

Der Zauberverein „Die Magische Zehn“ entführt am Freitag, 28. April, 19 Uhr, beim „Abend voller Wunder“ in eine magische Welt.

Und das W.-Kienzl-Museum nimmt wie gewohnt sonntags von Mai bis Oktober seinen Betrieb wieder auf.

Der Kulturverein Paudorf hat außerdem seinen Kartenvorverkauf auf neue Beine gestellt. Neben der Vorverkaufsstelle in der Marktgemeinde dienstags von 14:30 bis 18:30 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 Uhr können die Tickets künftig auch online über www.ntry.at erstanden werden. Im Suchfeld „Paudorf“ eingeben und Veranstaltung auswählen. Alle Infos und Details zum Programm unter www.kulturverein-paudorf.at

