„Spinnen-Markt“ in Krems nach vier Tagen wieder offen

Die Sicherheitsvorkehrungen sind abgeschlossen, wie der Rewe-Konzern via APA bekanntgab. Details blieb man schuldig.

„Umfangreiche Maßnahmen“ getroffen

Der Magistrat der Stadt Krems gab jedenfalls den Markt wieder frei. Wie mehrfach berichtet hatte ein Mitarbeiter der Filiale Austraße am Montag, 8. August, den Fund einer nicht identifizierbaren Spinne in einer Bananenschachtel informiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr, dem Magistrat der Stadt Krems, Sachverständigen für Spinnen und Reinigungsexperten wurden in den letzten beiden Tagen umfangreiche Such-, Sicherheits- und Reinigungsmaßnahmen gesetzt. Wie diese im Detail ausgesehen haben, ist unklar.

Spinne angeblich nicht mehr im Markt

Durch die frühe Mitteilung vor Öffnung der Filiale und die sofort aktivierten Sicherheitsmaßnahmen waren Kundinnen und Kunden zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Ein dezidierter Spinnenfund in der Filiale kann jedoch auch nicht bestätigt werden. Daher konnten auch Art und Herkunft der Spinne nicht eruiert werden. Durch die umfassend getätigten Sicherheitsmaßnahmen wird laut Rewe-Konzern ausgeschlossen, dass sich eine mögliche Spinne noch in der Filiale befindet.

Die durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen wurden von Seiten des Magistrats durchgehend begleitet und gemonitort. Die Behörde bestätigte am Donnerstag die Sicherheit für Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale. Daher wird der Penny Markt in der Austraße mit heute, Freitag, 11. August, 14 Uhr wieder geöffnet.

Einige Fragen bleiben weiter offen

Seitens des Konzerns gab es Lob für die Mitarbeiter der Penny-Filiale. Sie hätten „sehr achtsam und verantwortungsvoll agiert“. Verbale Blumen gibt es auch für die „gute Zusammenarbeit mit den Behörden und den Experten“. Details, warum der Markt jetzt plötzlich wieder sicher sein soll, wurden ebenso wenig kommuniziert wie mehrere Antworten auf eine detaillierte Anfrage der NÖN. Letztlich ist der Verbleib der Spinne und um welche es sich genau gehandelt hat, offen.

Es bleibt abzuwarten, wie die Kunden auf die nicht endgültig geklärte Angelegenheit reagieren. Für einige von ihnen bleibt wohl ein gewisses Kribbeln beim Einkauf in der betreffenden Filiale ...