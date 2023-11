Pensionist dankte Helfern: Perfekte Rettungskette für Menschenleben

Wilhelm Bauer, 68, kann künftig zweimal im Jahr „Geburtstag“ feiern – einmal am 20. Jänner, wie es in seinen Dokumenten steht, und einmal am 17. September. Da wurde er in Krems nach einem Herzinfarkt erfolgreich wiederbelebt.

Beherztes Eingreifen zweier Laien lebensrettend

Sein Leben verdankt der Wiener Pensionist mit steirischen Wurzeln einer perfekten Rettungskette. Denn als er im Schanigarten der Konditorei Raimitz am Bahnhofplatz zusammensackte, waren sofort zwei Ersthelfer – sie blieben leider unerkannt – zur Stelle, die Wiederbelebungsmaßnahmen begannen. Auch einer der Laien-Defibrillatoren, die auf Initiative des Arztes Christoph Dadak vom heimischen Lions-Club in Krems aufgestellt wurden (jener im Bahnhof), kam zum Einsatz.

Keine Schmerzen und ein „helles Licht“

„Mit einem Freund, der den Marathon gelaufen ist, war ich in Krems. Ich habe mir gerade ein Bild meiner neun Tage vorher verstorbenen Frau Grazyna am Handy angeschaut, und dann weiß ich nichts mehr“, erinnert sich Bauer zurück. „Ich hatte keine Schmerzen und habe ein helles Licht, wie durch einen Vorhang, gesehen. Es war alles total friedlich.“

„Vielleicht hat mir meine Frau Hilfe geschickt?“

Auch die Notärztin Sandra Binder (die beim gemeinsamen Fototermin verhindert war) ist sicher: "Ohne die beiden tollen Ersthelfer wäre die Chance des Patienten viel kleiner gewesen." Foto: Martin Kalchhauser

Wach wurde der Mann erst wieder, als viele Rotkreuzhelfer und eine Notärztin um ihn waren. „Vielleicht hat mir die meine Frau geschickt?“ Marathon-Einsatzleiter Josef Brunner dirigierte einen Rettungswagen mit Christoph Neuherz, Marco Aigner-Scheichl und Alexander Nigl zum Notfallort. Wenig später kam auch das Notarztfahrzeug mit Medizinerin Sandra Binder und den Sanitätern Peter Moser und Lukas Kurz, das gerade auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz war, dazu. Gemeinsam gelang es, den Patienten wieder zurückzuholen und zu stabilisieren.

Lob für tolle Betreuung im Kremser Klinikum

Ein weiterer Glücksfall für Bauer: Wegen des Marathons war die Angiografie im Kremser Klinikum trotz Wochenendes besetzt. Damit blieb ihm ein Flug nach St. Pölten erspart. Er bekam einen sogenannten Stent (medizinisches Implantat im Herzgefäß, Anm.) gesetzt und konnte sich im Kremser Spital, für dessen Personal er ausnahmslos voll des Lobes ist, von seinem dritten (!) Herzinfarkt rasch erholen.

Glückssteine als Dankeszeichen für die Retter

Einig sind sich Notärztin und Sanitäter darüber, dass Wilhelm Bauer sein Leben der perfekten Rettungskette verdankt und die unbekannten Ersthelfer einen Löwenanteil daran haben: „Ohne diese beiden wären seine Chancen massiv gesunken!“ Seinen Rettern vom Roten Kreuz dankte der Wiener bei einem Besuch am 4. November in Krems, bei dem er Glückssteine aus seiner Sammlung verteilte und Anerkennung für ihre Arbeit äußerte: „Ich bin dankbar für euer Engagement. Es ist eine Schande, dass ihr für eure Anliegen um Spenden betteln müsst!“