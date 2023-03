Claudia Jascha: Kompetenz im Job und Liebe zu Krems

„Ich bin eine leidenschaftliche Kremserin!“ Mit der beruflichen Rückkehr in ihre Heimatstadt erfüllt sich für Claudia Jascha, 47, ein Traum. Ins Team der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle bringt sie viel Expertise ein.

2018 nach Krems zurückgekehrt

Die Absolventin des BRG Kremszeile schloss ihr Jus-Studium in Wien 1999 ab und arbeitete ab dann lange in der Bundeshauptstadt. Viel Erfahrung konnte sie in den Rechtsabteilungen großer Konzerne, aber auch im Rekruting sammeln, ehe sie 2018 wieder in Krems sesshaft wurde und für das NÖ Hilfswerk (in St. Pölten) tätig wurde.

Auch im Team gut angekommen

Später wechselte sie ins Personalmanagement der Donau-Universität und kehrte damit auch beruflich nach Hause nach Krems zurück. „Der neue Job passt gut, ich bin auch im Team schon gut angekommen“, freut sie sich, dass sie bei der WK in Krems die Nachfolge Wolfgang Zieglers (Pension) antreten durfte. Arbeitsrecht und Gründungsberatung werden ihre Schwerpunkte sein.

„Sie ist die perfekte Besetzung!“

„Das ist ein wichtiger Bereich in unserem Dienstleistungsangebot“, streut Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck der neuen Kollegin Rosen, der durch Jascha nicht nur wertvolle Unterstützung bekommt, sondern auch ihre hohe Kompetenz unterstreicht: „Sie ist die perfekte Besetzung!“

Privat lebt die Juristin in einer Lebensgemeinschaft. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in der Natur und frönt auch dem Laufsport. Eine Herzensangelegenheit ist der Katzenfreundin darüber hinaus das Tierheim Krems.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.