Freuen sich über erfolgreiche Lebensrettung in Gföhl: Die Rotkreuz-Sanitäter Franz Ritzmaier und Helga Simlinger, die Ersthelfer Christian Fuchs aus Gföhl und Reinhard Ettenauer aus Seeb sowie First Responder Gerald Rainer (von links). Nicht im Bild: First Responder Christoph Hauer, der ebenfalls mithalf. Foto: Martin Kalchhauser

| Martin Kalchhauser