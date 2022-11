Krems hat eine neue Amtstierärztin

Wechsel im behördlichen Veterinärwesen: Michael Oppitz verlässt nach zwölf Jahren Tätigkeit in der Bezirkshauptmannschaft und am Magistrat aus privaten Gründen die Stadt Krems und wird künftig im Landesdienst tätig sein.

Oppitz hatte sich über ein Jahrzehnt lang als engagierter Verfechter des Tierschutzes einen Namen gemacht und insbesondere in Verdachtsfällen unsachgemäßer Tierhaltung stets ein offenes Ohr. In Erinnerung etwa bleibt der Fall einer drogensüchtigen Kremserin, der 2020 binnen kurzer Zeit mehrere Hunde abgenommen werden mussten, weil sie die Tiere grob vernachlässigt hatte. Ermittelt wurde auch – dank Oppitz‘ Zutun – wegen illegalen Welpenhandels.

Seine Nachfolge als oberste Veterinärin in Stadt und Bezirk Krems tritt eine junge Frau an. Julia Rattner ist 27 Jahre alt und kommt aus dem Bezirk Neusiedl am See, schloss ihr Diplomstudium an der Veterinärmedizinischen Universität Wien 2021 ab und war Amtstierärztin in Melk und Baden. In ihrem Aufgabenbereich liegen etwa die Kontrollen von Tierhaltungen, Tiertransporten und die Tierseuchenbekämpfung – ein Thema, das zuletzt akut wurde. „Derzeit stehen besonders die Präventions- und Vorbereitungsmaßnahmen in Hinblick auf die drohende Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest im Fokus“, teilt Rattner mit. So seien aktuell alle Bürger verpflichtet, verendet aufgefundene Wildschweine zu melden. Die Berhörde müsse eine Beprobung auf das Virus in die Wege leiten.

Einen weiteren Schwerpunkt stelle außerdem die Qualzucht bei Haustieren dar. Verbesserungen der Problematik würden hier durch Ergänzungen des Tierschutzgesetzes und intensivere Sensibilisierung der Halter angestrebt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.