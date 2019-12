In perfekter Einmütigkeit arbeiten die drei „schwarzen“ und der „rote“ Personalvertreter am Kremser Gericht zusammen. Unverändert ist nach der Personalvertretungswahl die Zusammensetzung des Dienststellenausschusses (3 Sitze für die FCG, 1 FSG).

Die Personalvertreter – Vorsitzender Leopold Kargl und SPÖ-Mann Richard Plank sitzen auch im Fachausschuss in St. Pölten – vertreten die rund 90 Mitarbeiter in den Kremser Gerichten (Landes- und Bezirksgericht), in Horn, Zwettl, Waidhofen und Gmünd. „Wir sind miteinander aktiv, da kann man mehr erreichen“, freut sich Kargl über die Einigkeit im Quartett.

Probleme, die auf die Personalvertreter zukommen, ergeben sich aus dem Umstand, dass „die Justiz stirbt“, wie sie es drastisch formulieren. Auch zuletzt war wieder die Zusammenlegung von Bezirksgerichten Thema. So könnten im Waldviertel außer Krems nur mehr Horn und Zwettl übrig bleiben.

Die Forderungen der Vertreter aller Gerichtsbediensteten mit Ausnahme der Richter: Bekenntnis zur bestehenden Struktur inklusive Ausstattung mit einer zeitgemäßen Infrastruktur, ein zukunftsträchtiges Konzept für die Gerichte statt des Stückwerks und damit die Vermeidung der weiteren Ausdünnung des ländlichen Raumes.