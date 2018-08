Mittels Sirene wurden die Feuerwehren Peygarten-Ottenstein, Rastenfeld, Sperkenthal und Gföhl am Donnerstag gegen 9.45 Uhr zu einem Waldunfall gerufen. „Person unter Baum“ lautete der Einsatzgrund.

Schicksal schlug am Geburtstag zu

Reinhold Riegler – er feierte genau an diesem Tag seinen 50. Geburtstag! – war am Morgen zeitig in der Früh von zu Hause aus aufgebrochen. Er wollte einen Urlaubstag zu nützen, um in einem nahen Wald in der Riede „Steigacker“ einen Käferbaum zu fällen.

Seiner Gattin Petra hatte er gesagt, dass er bald wieder nach Hause kommen werde. Als sich diese Sorgen machte und gemeinsam mit einem Mann, den sie unterwegs getroffen hatte, nach ihrem Gatten suchte, machte sie die schreckliche Entdeckung.

Notarzt konnte Mann nicht mehr helfen

Der Waldarbeiter, der hauptberuflich als Forstarbeiter in der Windhag’schen Stipendienstiftung Ottenstein gearbeitet hatte, lag reglos unter einem Baum mit mehr als 50 Zentimetern Durchmesser eingeklemmt.

Die von der Frau per Mobiltelefon alarmierte Feuerwehr war rasch zur Stelle. Binnen kurzer Zeit traf auch das Notarzteinsatzfahrzeug des Roten Kreuzes Zwettl ein. Trotz der gut funktionierenden Rettungskette kam jedoch für den 50-Jährigen aus Peygarten jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Forstarbeiter hatte langjährige Erfahrung

„Der Vorfall ist unverständlich, weil ich den Reinhold als erfahrenen Forstarbeiter kenne“, war Bürgermeister Gerhard Wandl, der von der NÖN vom tragischen Geschehen erfuhr, betroffen. „Ich bin fassungslos.“ Er habe den tödlich Verunglückten so wie viele andere Gemeindebürger auch als überaus hilfsbereiten, beliebten Mann gekannt. Kaum je schlug er eine Bitte ab, wenn es galt, jemandem zu helfen.

Ebenfalls unverständlich ist der Unfall für Markus Reichenvater, den Forstdirektor der Stiftung, der um seinen Mitarbeiter trauert: „Er war ein langjähriger, erfahrener Mitarbeiter, ein echter Vollprofi.“ Es sei unglaublich, dass er ausgerechnet bei einem Waldunfall das Leben lassen musste.

Baum drehte sich in die falsche Richtung

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte Reinhold Riegler mit vollständiger Schutzkleidung ans Werk gegangen. Er hatte den mehrere Meter hohen Baum mit einer Seilwinde angespannt und seitlich eingeschlagen. Beim Durchführen des Fallschnittes habe er sich aber offenbar plötzlich gedreht, sei in die falsche Richtung und auf den 50-Jährigen gefallen. Der hatte keine Chance und starb an einem Genickbruch.

Zwölfjähriger trauert mit der Witwe

Neben bereits erwachsenen Kindern aus erster Ehe hinterlässt Riegler seine Gattin Petra und den von ihr in die Ehe mitgebrachten Sohn Christoph (12).