Pavillon als Ort der Begegnung in St. Johann bei Groß Heinrichschlag

Gleich zwei Anlässe zum Feiern gab es in der Pfarre St. Johann bei Groß Heinrichschlag. Das Erntedankfest einerseits wurde mitgestaltet von Mitgliedern der Landjugend Weinzierl am Walde, die die Erntekrone, begleitet von der Trachtenkapelle Nöhagen, in die Kirche trugen und auch die Messe gemeinsam mit Schülern der zweiten Volksschulklasse und dem Kirchenchor der Pfarre umrahmten. Anschließend wurde im Pfarrgarten der neu errichtete Pavillon gesegnet.

„Dieser Pavillon soll als Ort der Begegnung nicht nur bei Pfarrfesten genutzt werden, sondern jederzeit für jeden einen schattigen Platz zum Rasten und Plaudern bieten“, forderte Pfarrmoderator Przemislaw Kocjan die Mitfeiernden auf. Entstanden war der neue hölzerne „Unterstand“ auf Anregung von Pfarrgemeinderätin Petra Müller. Karl Koppensteiner, Zimmerermeister der Firma Schütz, ebenfalls Pfarrgemeinderat, übernahm die Planung, spendete das Bauholz und erbaute den Pavillon mit tatkräftiger Unterstützung seiner Familie. Die finanziellen Mittel für das Dach stellte die Katholische Frauenbewegung der Pfarre St. Johann auf.

Zum gemütlichen Ausklang des Festes bewirteten die Damen der Katholischen Frauenbewegung die Besucher im Pfarrheim und schenkten dazu (gespendeten) Wein der Familie Johann Walzer aus Gneixendorf aus.

